Местные власти не смогли освоить миллиарды леев, предусмотренные в бюджете на 2025 год.

По сравнению с 2024 годом доходы выросли на 13,8%, сообщает Mold-Street.

В то же время расходы национального публичного бюджета были исполнены на сумму 139,86 млрд леев, или на уровне 96,5% от годового плана. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 13,7%.

В результате исполнение бюджета в 2025 году завершилось с дефицитом в размере 14,26 млрд леев, что составляет около 4% ВВП.

Не смогли потратить более пяти миллиардов леев

Анализ данных показывает, что план по расходам выполнен не был. Неосвоенной осталась сумма свыше 5 млрд леев. Это примерно на 20% больше, чем общий объем средств, выделенных в прошлом году на Дорожный фонд и Фонд субсидирования сельского хозяйства вместе взятые.

Отчет указывает, что самая сложная ситуация сложилась в местных бюджетах. Уровень исполнения расходов здесь составил лишь 90,6% от запланированного.

Для сравнения, исполнение бюджета государственного социального страхования достигло 99,4%, а фондов обязательного медицинского страхования — 98,9%.

По данным документа, органы местного самоуправления не смогли освоить более 3,3 млрд леев, предусмотренных в бюджетах на 2025 год. Это примерно на 900 млн леев больше, чем годом ранее.

Низкая способность осваивать средства на капитальные инвестиции

Особенно низкий уровень исполнения расходов зафиксирован по капитальным инвестициям — всего 48,7% от плана. Еще хуже ситуация с другими нефинансовыми активами, где освоено лишь 21,9% предусмотренных средств.

По экономическим категориям наиболее высокий уровень исполнения расходов в 2025 году был отмечен по следующим направлениям:

социальные выплаты — 99,3%;

выплата процентов по долгам — 98,6%;

расходы на персонал — 97,7%;

субсидии — 97,6%;

прочие расходы — 95,3%;

товары и услуги — 94%;

предоставленные гранты — 92,4%.

Самые низкие показатели зафиксированы по расходам на основные средства — 77,7% и на другие нефинансовые активы — около 21%.

В структуре государственных расходов существенным изменением стало увеличение доли предоставляемых грантов. По сравнению с 2024 годом их удельный вес вырос на 2,1 процентного пункта.

По мнению специалистов, основными причинами неполного освоения бюджетных средств стали переносы и затягивание сроков проведения государственных тендеров, а также низкая способность местных органов власти эффективно использовать средства, запланированные на реализацию капитальных инвестиционных проектов.