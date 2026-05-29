Майя Санду сравнила объединение сел с клакой.

Заявления были сделаны в ходе мероприятия «Сильные примэрии. Развитые населенные пункты», прошедшего в присутствии премьер-министра Румынии Илие Боложана, сообщает logos-press.md

«В Молдове люди в селе всегда объединялись, чтобы протянуть друг другу руку помощи. Большие дела делались вместе, на клаке. Реформа — это, фактически, клака между селами: несколько сел объединяют свои примэрии в одну, чтобы сделать жизнь каждого лучше. Вода, канализация, дороги, услуги — мы можем сделать все это вместе, если соберем ресурсы воедино и будем инвестировать правильно», — заявила Санду.

Президент подчеркнула, что запуск реформы осуществляется исходя «из болезненной правды»:

«В Молдове красивые, живописные села, полные традиций, но эти села опустели за последние три десятилетия на наших глазах. Люди уехали не потому, что не любят свою землю, а потому что устали ждать нормальной жизни. Мы обязаны вернуть нормальные условия в наши населенные пункты как можно скорее. Мы несем ответственность перед грядущими поколениями за то, чтобы сократить отставание в развитии от европейских государств, улучшить условия жизни дома, чтобы те, кто рождается в Молдове, хотели здесь жить».

Пример родного села

Чтобы проиллюстрировать болезненную реальность на местах, Майя Санду привела в пример свое родное село Рисипень района Фэлешть, где 1246 жителей и сегодня не имеют водопровода.

Президент отметила, что в последние десятилетия люди уезжали из страны именно потому, что устали ждать нормальных условий жизни, и что села Республики Молдова нуждаются в воде, канализации, дорогах и освещении сейчас, а не еще через пятьдесят лет.

Укрупнение примэрий, по ее мнению, имеет ключевое значение и в контексте процесса вступления в Европейский союз, поскольку довступительные фонды предоставляются под консолидированные команды и крупные проекты с региональным значением.

«Республика Молдова упустила возможность вступления в Европейский союз вместе с другими странами региона, мы потеряли слишком много времени и больше не можем позволить себе терять драгоценные дни. Мы должны идти параллельно — строить европейские администрации на родине, одновременно продвигаясь в процессе вступления и получая внешние фонды для развития. Реформа местного публичного управления не улучшит ситуацию в одночасье. Впереди месяцы и годы работы по созданию сильных администраций, приближению услуг к гражданам и реализации важных инфраструктурных проектов. Но если мы не проведем реформу, все это станет невозможным», — заключила глава государства.