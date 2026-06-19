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stiri.md logostiri
19 Июня 2026, 19:52
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Захарова: Решение об открытии переговоров ЕС с Молдовой и Украиной - политическое

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова раскритиковала открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, считая, что это решение Брюсселя «лежит исключительно в политической плоскости».

Захарова: Решение об открытии переговоров ЕС с Молдовой и Украиной - политическое.
Захарова: Решение об открытии переговоров ЕС с Молдовой и Украиной - политическое.

Об этом она заявила на брифинге в Москве, сказав, что «это нужно для пиара, чтобы продемонстрировать некие успехи этих стран и, самое главное, их режимов в «евроинтеграции»», пишет stiri.md со ссылкой на infotag.md

«Конечно, это  характеризует и сам Евросоюз, его политику расширения, где ключевую роль играют не копенгагенские критерии, а соображения геостратегического характера», - сказала дипломат, выразив недоумение, «каким образом переживающая глубокий экономический кризис Западная Европа будет подтягивать до приемлемых показателей находящихся фактически на международном иждивении Молдову и Украину».

По ее словам, в таком случае можно ожидать «абсолютный коллапс экономической составляющей Евросоюза, которая будет отринута в пользу политических, геополитических и, наверное, милитаристских устремлений».

Захарова пообещала «внимательно наблюдать за переговорами неоколониального Брюсселя с неонацистским Киевом и тоталитарным Кишиневом, ведущими свои страны к политическому краху и социально-экономическому коллапсу».

«Посмотрим, как их ход будет влиять на процессы внутри этих государств и на трансформацию самого Евросоюза, который пытается поглотить новые пространства, пренебрегая собственными принципами, ценностями, интересами и, самое главное, состоянием собственных обществ и экономик», - заключила она.

Источник
stiri.md logostiri
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