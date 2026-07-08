Европарламент одобрил доклад о прогрессе Молдовы на пути в ЕС.

Европейский парламент 8 июля большинством голосов принял ежегодный доклад о прогрессе Республики Молдова на пути к вступлению в Европейский союз.

В резолюции евродепутаты приветствовали реформы, проведённые Кишинёвом, и призвали государства — члены ЕС без промедления открыть все переговорные кластеры в соответствии с принципом оценки по заслугам, передает moldova1.md

Доклад, подготовленный депутатом Европарламента Свеном Миксером, поддержали 505 депутатов. Против проголосовали 115 парламентариев, ещё 45 воздержались.

В документе отмечается, что Республика Молдова продолжает добиваться устойчивого прогресса в реализации реформ, необходимых для вступления в ЕС, несмотря на внутренние и внешние вызовы, в том числе продолжающееся вмешательство Российской Федерации.

Европарламент приветствовал открытие переговоров по кластеру «Основополагающие ценности», который включает вопросы правосудия, основных прав, свободы, безопасности и финансового контроля, и призвал Совет Европейского союза без промедления открыть остальные переговорные кластеры.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что начало официальных переговоров о вступлении стало признанием достигнутых Молдовой результатов, а сам переговорный процесс не должен блокироваться или откладываться из-за двусторонних споров.

«Республика Молдова добилась значительного прогресса, несмотря на сложные обстоятельства. Достижение амбициозной цели — завершить переговоры о вступлении к 2028 году — потребует ещё большего ускорения реформ. ЕС должен оказывать неизменную поддержку, чтобы помочь стране добиться успеха», — заявил докладчик Свен Миксер.

В докладе также приводится оценка Европейской комиссии, согласно которой Молдова добилась существенного прогресса в реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией. При этом Европарламент считает необходимым продолжить усилия по ограничению влияния олигархов на политическую, экономическую жизнь и средства массовой информации.

Отдельный раздел резолюции посвящён гибридным угрозам со стороны России. По мнению евродепутатов, Москва продолжает оказывать давление на Молдову, пытается влиять на демократические процессы и расколоть общество в вопросе европейской интеграции. В этой связи ЕС и государства-члены призваны усилить поддержку Кишинёва в укреплении государственных институтов, развитии стратегических коммуникаций, обеспечении кибербезопасности, поддержке независимых СМИ и защите демократических процессов.

В экономической части документа приветствуется дальнейшая интеграция Молдовы в единый рынок ЕС, а также планы правительства по снижению зависимости страны от российских энергоресурсов.

Что касается приднестровского региона, Европарламент вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и призвал Россию вывести из региона свои войска, военную технику и боеприпасы.

В этот же день Европарламент принял ежегодный доклад по Украине. Его поддержали 460 депутатов, 136 проголосовали против, ещё 59 воздержались. В документе содержится призыв к продолжению переговоров о вступлении Украины в ЕС с учётом стратегических интересов Евросоюза.