Молдова присоединится к европейской системе координации социального обеспечения.

Республика Молдова будет осуществлять электронный обмен данными с государствами-членами ЕС в области систем социального обеспечения.

Парламент сегодня во втором чтении проголосовал за проект, предусматривающий интеграцию нашей страны в европейскую систему координации социального обеспечения, передаёт moldpres.md

Проект, за который проголосовали во втором чтении 78 депутатов, создаёт необходимую правовую базу для координации систем социального обеспечения и электронного обмена данными с государствами-членами Европейского союза.

Новые положения позволяют Республике Молдова подготовиться к применению европейских регламентов по координации систем социального обеспечения и к подключению к Электронной системе обмена информацией по вопросам социального обеспечения (EESSI). Эта система обеспечивает быстрый, безопасный и эффективный обмен информацией между учреждениями, ответственными за социальное обеспечение в государствах-членах ЕС, Европейской экономической зоне, Швейцарии, Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Как отмечают авторы инициативы, внедрение EESSI принесёт значительную пользу гражданам Республики Молдова, которые работали или проживают в европейских странах, облегчая доступ к пенсиям, пособиям и другим социальным выплатам, сокращая сроки рассмотрения дел и устраняя необходимость передачи документов на бумажном носителе.

Проект разработан Министерством труда и социальной защиты в сотрудничестве с Национальной кассой социального страхования (НКСС) и включён в Национальную программу по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу на 2025–2029 годы.

Законодательные изменения вступят в силу со дня присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу. До этого правительство обеспечит необходимую институциональную и техническую подготовку для внедрения европейских норм и подключения к инфраструктуре EESSI.

В пояснительной записке к проекту указано, что на данный момент Республика Молдова подписала 20 двусторонних соглашений в области социального обеспечения, из которых 18 уже применяются.