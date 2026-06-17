В Молдове создадут гарантийный фонд для выплат по ОСАГО.

Национальный банк Молдовы разработал законопроект о создании гарантийного фонда страхования — он защитит водителей и пострадавших в ДТП в случае банкротства страховщиков.

Согласно проекту, фонд будет выплачивать компенсации пострадавшим в ДТП, если страховщик по ОСАГО обанкротится или окажется в процессе ликвидации. Пострадавшим больше не придётся ждать годы судебных разбирательств, чтобы вернуть свои деньги, пишет bani.md

Новый механизм будет администрировать Фонд гарантирования вкладов в банковской системе — учреждение, которое уже защищает банковские депозиты. В случае банкротства страховщика фонд возьмёт на себя обработку заявлений и выплату компенсаций.

Для финансирования системы все компании, выдающие полисы ОСАГО, будут обязаны делать взносы в фонд. Их размер может достигать 10% от валовых премий, полученных по ОСАГО. При запуске фонда страховщики также выплатят единовременный взнос в 1% от объёма премий предыдущего года.

Если средств фонда окажется недостаточно, он сможет привлекать займы — у Национального банка Молдовы, коммерческих банков или международных организаций.

Законопроект устанавливает чёткие сроки рассмотрения заявлений. Фонд должен принять решение по требованию о компенсации не позднее чем через три месяца с момента подачи документов, а затем произвести выплату в установленный законом срок.

Инициатива является частью гармонизации законодательства Молдовы с нормами ЕС. Она выполняет положения европейской директивы об обязательном страховании автогражданской ответственности. Закон должен вступить в силу 30 сентября 2029 года.