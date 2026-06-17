theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
17 Июня 2026, 08:02
3 432
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове создадут гарантийный фонд для выплат по ОСАГО

Национальный банк Молдовы разработал законопроект о создании гарантийного фонда страхования — он защитит водителей и пострадавших в ДТП в случае банкротства страховщиков.

В Молдове создадут гарантийный фонд для выплат по ОСАГО.
В Молдове создадут гарантийный фонд для выплат по ОСАГО.

Согласно проекту, фонд будет выплачивать компенсации пострадавшим в ДТП, если страховщик по ОСАГО обанкротится или окажется в процессе ликвидации. Пострадавшим больше не придётся ждать годы судебных разбирательств, чтобы вернуть свои деньги, пишет bani.md

Новый механизм будет администрировать Фонд гарантирования вкладов в банковской системе — учреждение, которое уже защищает банковские депозиты. В случае банкротства страховщика фонд возьмёт на себя обработку заявлений и выплату компенсаций.

Для финансирования системы все компании, выдающие полисы ОСАГО, будут обязаны делать взносы в фонд. Их размер может достигать 10% от валовых премий, полученных по ОСАГО. При запуске фонда страховщики также выплатят единовременный взнос в 1% от объёма премий предыдущего года.

Если средств фонда окажется недостаточно, он сможет привлекать займы — у Национального банка Молдовы, коммерческих банков или международных организаций.

Законопроект устанавливает чёткие сроки рассмотрения заявлений. Фонд должен принять решение по требованию о компенсации не позднее чем через три месяца с момента подачи документов, а затем произвести выплату в установленный законом срок.

Инициатива является частью гармонизации законодательства Молдовы с нормами ЕС. Она выполняет положения европейской директивы об обязательном страховании автогражданской ответственности. Закон должен вступить в силу 30 сентября 2029 года.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте