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Infotag.md logoInfotag
17 Июня 2026, 18:09
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Мунтяну: Мы прошли половину марафона на пути в ЕС

Премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну заявил, что его речь в Люксембурге 15 июня на открытии переговоров о вступлении Молдовы в Евросоюз была высоко оценена представителями других государств.

Мунтяну: Мы прошли половину марафона на пути в ЕС.
Мунтяну: Мы прошли половину марафона на пути в ЕС.

Премьер-министр в частности сказал: «Мы говорили об отцах-основателях Евросоюза, о Жане Моне и Роберте Шумане», цитирует infotag.md

«Представитель Бельгии сказал: «Посмотрите, в этой стране уже давно никто не говорил о ценностях в контексте отцов-основателей Евросоюза», - рассказал членам своего правительства Мунтяну.

Он отметил, что каждый этап, который проходит Молдова в ходе переговоров, означает укрепление институтов, улучшение государственных услуг и расширение возможностей для граждан Республики Молдова.

По его словам, процесс европейской интеграции Молдовы еще далек от завершения.

«Я думаю, мы прошли половину марафона, мы еще не достигли финишной черты, это займет некоторое время. Но мы уже прошли значительный путь, который хотели пройти, и за который проголосовали наши граждане», - заключил Мунтяну.

Источник
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