Герасимов об "унире": Я и молдаванка, и румынка, и европейка.

Воссоединение Республики Молдова с Румынией не является целью, стоящей на повестке дня властей Кишинева. Все усилия правительства сосредоточены на процессе вступления страны в Европейский союз.

Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, комментируя общественные дискуссии последних месяцев о возможном объединении с Румынией как способе ускорить евроинтеграцию, сообщает Radio Moldova.

«Сегодня у нас есть большинство, которое поддерживает европейский курс, и именно над этим мы работаем. Если когда-нибудь появится большинство, выступающее за объединение с Румынией, тогда мы будем обсуждать этот вопрос. До тех пор мы говорим исключительно о тех приоритетах, которые пользуются поддержкой граждан, — а именно о европейской интеграции», — заявила Кристина Герасимов.

Вице-премьер подчеркнула, что любое решение о будущем страны могут принять только граждане демократическим путем.

В этом же контексте Герасимов отметила, что жители Молдовы всегда были частью европейского пространства.

«То, что мы говорим на европейском языке, учимся в европейских странах, ценим европейскую культуру и сами вносим вклад в нее своей культурой, ценностями и традициями, уже очень давно делает нас частью Европы», — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, поддержала бы она объединение Молдовы с Румынией, Герасимов заявила, что человек может иметь сразу несколько идентичностей.

«Я и молдаванка, и румынка, и европейка. Нужно посмотреть, когда такое предложение появится. Лично я, как сказать, сторонница румынской культуры, румынских ценностей и очень рада тому, что у нас общая история и общие ценности, которыми мы можем делиться как в Кишиневе, так и в Бухаресте», — отметила вице-премьер.

Заявления чиновницы прозвучали на фоне все более частых дискуссий о возможном объединении с Румынией в контексте европейской интеграции Молдовы и войны в Украине.

В апреле 2026 года президент Майя Санду в интервью французской газете Le Monde заявила, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление Молдовы в Европейский союз, однако такое решение может быть принято только большинством граждан.

«Это позволило бы нам быстрее войти в ЕС и могло бы нам помочь», — говорила глава государства.

При этом Санду подчеркнула, что главным приоритетом властей остается вступление в ЕС через проведение собственных реформ, а страна намерена быть готовой к членству в Евросоюзе к 2030 году. В том же интервью президент не исключила и сценарий поэтапного вступления, при котором Молдова могла бы интегрироваться в ЕС первоначально без Приднестровского региона, чтобы избежать блокирования европейского курса страны.

В начале июня нынешнего года вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску также заявил в интервью Euractiv, что объединение с Румынией может стать «планом Б» только в том случае, если после 2028 года процесс вступления в ЕС зайдет в тупик.

По словам чиновника, главной целью правительства остается подписание договора о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года, а вариант объединения будет рассматриваться лишь в случае остановки европейской интеграции.

Осмокеску также подчеркнул необходимость реального прогресса в переговорах с ЕС, отметив, что это крайне важно для сохранения общественной поддержки европейского курса на фоне гибридного давления со стороны Российской Федерации.