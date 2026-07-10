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zdg.md logozdg
10 Июля 2026, 20:08
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Бэсеску: Молдова сначала вступит в ЕС, а затем объединится с Румынией

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску считает, что Молдова вступит в Евросоюз раньше, чем произойдет возможное объединение с Румынией. По его мнению, оба этих события состоятся, однако европейская интеграция станет первым шагом.

Бэсеску: Молдова сначала вступит в ЕС, а затем объединится с Румынией.
Бэсеску: Молдова сначала вступит в ЕС, а затем объединится с Румынией.

Такое заявление Бэсеску сделал в эфире программы Outsider Politic на платформе Recorder, сообщает zdg.md

Отвечая на вопрос, «встретятся ли Румыния и Республика Молдова в Европейском союзе или объединятся», бывший президент сказал, что возможны оба сценария.

«Вопрос лишь в том, что произойдет раньше. И я считаю, что сначала будет вступление в Европейский союз», — заявил Бэсеску.

Говоря о возможном референдуме по вопросу объединения, он выразил уверенность, что такая инициатива получила бы поддержку.

«Если бы референдум состоялся сейчас или был бы должным образом подготовлен, он бы прошел», — считает бывший президент.

По его словам, чем более агрессивными становятся действия России в Украине, тем сильнее у жителей Молдовы желание найти решение, которое обеспечит безопасность страны.

«Когда я только начал свой мандат, сторонников объединения было около 3%. Сейчас их уже более 40%. Потому что Румыния проводила политику дерусификации через предоставление гражданства. Сейчас 1,5 миллиона граждан Республики Молдова имеют румынское гражданство», — сказал Бэсеску.

Напомним, в мае 2026 года Траян Бэсеску получил гражданство Республики Молдова на основании указа, подписанного президентом Майей Санду.

С начала 2026 года тема возможного объединения Молдовы с Румынией регулярно поднимается в публичном пространстве, звуча в заявлениях политиков по обе стороны Прута, международных интервью, официальных позициях и социологических исследованиях.

Источник
zdg.md logozdg
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