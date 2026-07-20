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logos.press.md logologos
20 Июля 2026, 22:22
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Выборы в Гагаузии планируют проводить по единой избирательной системе

Парламент Молдовы готовит изменения в Избирательный кодекс, которые должны привести порядок проведения выборов в Народное собрание Гагаузии в соответствие с недавним решением Конституционного суда.

Выборы в Гагаузии планируют проводить по единой избирательной системе.
Выборы в Гагаузии планируют проводить по единой избирательной системе.

Предполагается, что осенние выборы в автономии пройдут по пропорциональной системе, действующей на остальной территории страны, передает logos-pres.md

Об этом было заявлено на встрече президента Майи Санду, депутатов парламента Молдовы и Центральной избирательной комиссии с представителями Народного собрания Гагаузии. 

Как отмечается в сообщении администрации президента, Конституционный суд ранее постановил, что избирательная система должна быть единой на всей территории страны и регулироваться органическим законом, поскольку Республика Молдова является унитарным государством. 

В связи с этим ранее согласованный в рабочей группе механизм организации выборов в автономии, который так и не был утвержден Народным собранием Гагаузии, больше не соответствует действующей правовой позиции Конституционного суда. 

Законопроект планируют принять до выборов 

На встрече обсуждалось проведение выборов в Народное собрание по пропорциональной системе, аналогичной той, которая применяется при выборах парламента, районных и местных советов. 

В администрации президента сообщили, что часть депутатов Народного собрания, участвовавших во встрече, поддержала этот подход. Для реализации решения Конституционного суда парламенту предстоит внести изменения в Избирательный кодекс. Законопроект планируется рассмотреть в ускоренном порядке, чтобы обеспечить проведение выборов в Гагаузии осенью нынешнего года в соответствии с обновленными нормами. 

На встрече также обсуждалось дальнейшее разграничение полномочий между центральными властями и органами автономии в рамках реализации закона об особом правовом статусе Гагаузии. 

Как сообщили в администрации президента, консультации по этому вопросу продолжатся. На 21 июля запланирована отдельная встреча с примарами населенных пунктов автономии.

Выборы в Гагаузии планируют проводить по единой избирательной системе

Выборы в Гагаузии планируют проводить по единой избирательной системе

Источник
logos.press.md logologos
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