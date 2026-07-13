Гайдаржи настаивает на выборах в Гагаузии 15 ноября после решения КС.

Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи настаивает на том, что выборы в автономии должны пройти 15 ноября, несмотря на решение Конституционного суда по полномочиям властей Гагаузии в избирательной сфере.

На пресс-конференции 13 июля Гайдаржи предложил начать срочный диалог между Комратом и Кишиневом, чтобы выработать временный механизм организации выборов, передает rupor.md

«Выборы должны состояться в назначенный срок. Народное собрание подтверждает свою принципиальную позицию. Выборы не должны быть затянуты и должны состояться 15 ноября, как это было ранее определено Народным собранием Гагаузии. Мы готовы к конструктивной оперативной работе для достижения этой цели», — заявил Гайдаржи.

По его словам, Народное собрание готово в ближайшие дни предложить создание рабочей группы с участием представителей парламента, Центральной избирательной комиссии и Гагаузии.

«Мы предлагаем незамедлительно начать работу на уровне специалистов, чтобы в максимально короткие сроки согласовать временный механизм организации выборов и обеспечить проведение в установленный срок», — сказал председатель НСГ.

Гайдаржи также предложил сформировать центральный избирательный орган Гагаузии из девяти человек. По его версии, трех кандидатов должно выдвинуть Народное собрание, трех - исполком Гагаузии, еще трех - судебные инстанции или Центральная избирательная комиссия Молдовы. При этом он настаивает, что Гагаузия должна участвовать в выработке новой модели, а изменения не могут ограничиться техническими поправками в Избирательный кодекс.

«Решение вопроса без участия Гагаузии невозможно. С нашей точки зрения, внесение исключительно технических изменений в Избирательный кодекс Республики Молдова без соблюдения конституционного требования и принципа не может подменить необходимость выполнения требований закона об особом правовом статусе Гагаузии», — заявил Гайдаржи.

Гайдаржи предложил создать совместную делегацию юристов и экспертов из Комрата и Кишинева, которая изучит практику автономий в ЕС, в том числе Каталонии и Аландских островов. После этого, по его словам, нужно подготовить проект изменений в законодательство и направить его в Венецианскую комиссию. Отвечая на вопрос о прежней рабочей группе между Кишиневом и Комратом, Гайдаржи заявил, что компромисс тогда найден не был. По его словам, депутатский корпус не был готов поддержать предложенное положение о выборах, а сам процесс не был полноценным.

«Компромисс не был найден. Депутаты работали, переговорный процесс был в протокольном формате, мы его не видели. И то заседание, где не было кворума, показало, что весь депутатский корпус не был готов к тому положению, которое было разработано одной стороной», — сказал Гайдаржи.

На вопрос о возможных протестах, если проведение выборов снова затянется, он заявил, что не ставит целью выводить людей на улицу.

«Я лично здесь не для того, чтобы людей поднимать на протесты. Мы выбраны народом для решения конкретных задач», — заявил Гайдаржи.