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ipn
2 Июля 2026, 21:49
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Конституционный суд 7 июля рассмотрит обращение о полномочиях Гагаузии в ряде сфер

Конституционный суд на следующей неделе рассмотрит обращение Министерства юстиции о проверке конституционности ряда положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии, Закона о деятельности полиции и Избирательного кодекса.

Конституционный суд 7 июля рассмотрит обращение о полномочиях Гагаузии в ряде сфер.
Конституционный суд 7 июля рассмотрит обращение о полномочиях Гагаузии в ряде сфер.

Заседание назначено на 7 июля, передает ipn.md

Министерство юстиции оспаривает положения, которые предоставляют Народному собранию Гагаузии полномочия по утверждению состава избирательного органа региона, а также по процедурам назначения руководства некоторых территориальных структур полиции, Службы информации и безопасности и управления юстиции Гагаузии.

Авторы обращения утверждают, что эти нормы противоречат Конституции, поскольку позволяют вовлечение местного органа власти в осуществление полномочий, относящихся к исключительной компетенции государственных институтов. По мнению Министерства юстиции, автономия Гагаузии должна осуществляться в пределах Конституции и не может влиять на функционирование национальных органов власти в таких сферах, как безопасность, общественный порядок, правосудие и организация выборов.

В обосновании обращения также приводится практика Конституционного суда, включая решение от апреля 2025 года, которым были признаны неконституционными положения о вовлечении Народного собрания в назначение главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия.

Обращение в Конституционный суд связано с избирательным блокированием в Гагаузии после истечения срока полномочий Народного собрания в конце 2025 года. Выборы неоднократно откладывались на фоне спора о праве Народного собрания утверждать состав регионального избирательного органа: Комрат настаивает на создании собственной центральной избирательной комиссии, тогда как Избирательный кодекс предусматривает окружной избирательный совет.

Источник
ipn
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