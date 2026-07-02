Конституционный суд 7 июля рассмотрит обращение о полномочиях Гагаузии в ряде сфер.

Заседание назначено на 7 июля, передает ipn.md

Министерство юстиции оспаривает положения, которые предоставляют Народному собранию Гагаузии полномочия по утверждению состава избирательного органа региона, а также по процедурам назначения руководства некоторых территориальных структур полиции, Службы информации и безопасности и управления юстиции Гагаузии.

Авторы обращения утверждают, что эти нормы противоречат Конституции, поскольку позволяют вовлечение местного органа власти в осуществление полномочий, относящихся к исключительной компетенции государственных институтов. По мнению Министерства юстиции, автономия Гагаузии должна осуществляться в пределах Конституции и не может влиять на функционирование национальных органов власти в таких сферах, как безопасность, общественный порядок, правосудие и организация выборов.

В обосновании обращения также приводится практика Конституционного суда, включая решение от апреля 2025 года, которым были признаны неконституционными положения о вовлечении Народного собрания в назначение главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия.

Обращение в Конституционный суд связано с избирательным блокированием в Гагаузии после истечения срока полномочий Народного собрания в конце 2025 года. Выборы неоднократно откладывались на фоне спора о праве Народного собрания утверждать состав регионального избирательного органа: Комрат настаивает на создании собственной центральной избирательной комиссии, тогда как Избирательный кодекс предусматривает окружной избирательный совет.