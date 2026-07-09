Воронин об отставке Мунтяну: Он уже не в том возрасте, чтобы думать о карьере.

Воронин считает, что Александру Мунтяну не следовало соглашаться на эту должность. При этом, по мнению Воронина, бывший премьер-министр является компетентным человеком, пишет realitatea.md

«Он уже не молодой человек, чтобы думать о карьере. Он информированный, компетентный человек. Он мог… Он знал из СМИ, интернета, по различным каналам, от своих знакомых, какая ситуация в стране. Он должен был всё хорошо взвесить», — заявил Владимир Воронин.

Политик также отметил, что Партия коммунистов выступает за проведение досрочных выборов — как парламента, так и президента страны.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли ПКРМ не пройти в новый состав парламента в случае досрочных выборов, депутат заявил, что решение остается за избирателями.