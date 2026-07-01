theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 13:08
653
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мунтяну потребовал приостановить конкурс по выбору директора Moldtelecom

Мунтяну поручил реорганизовать АПС после скандалов вокруг госпредприятий.

Мунтяну потребовал приостановить конкурс по выбору директора Moldtelecom.
Мунтяну потребовал приостановить конкурс по выбору директора Moldtelecom.

Премьер-министр Александр Мунтяну объявил, что правительство начинает реорганизацию Агентства публичной собственности и переводит его под координацию Министерства экономического развития и цифровизации. Об этом он сказал 1 июля на заседании правительства после скандалов, связанных с работой госпредприятий, включая MoldATSA и Metal Feros, передает rupor.md

По словам Мунтяну, в последние недели появилось «слишком много вопросов» к управлению отдельными госпредприятиями и к тому, как работают некоторые советы администраций.

«Когда появляются подозрения и вопросы к управлению государственным имуществом, у правительства есть одна обязанность: мы проверяем, затем принимаем решения и наводим порядок», — заявил премьер.

На фоне отставки главы Агентства публичной собственности Романа Кожухаря и вопросов к работе MoldATSA, Metal Feros и других госпредприятий Мунтяну объявил о начале реорганизации АПС. Агентство перейдет под координацию Министерства экономического развития и цифровизации.

Премьер поручил в кратчайшие сроки представить полную оценку работы АПС и конкретный план реорганизации агентства.

Отдельно премьер потребовал приостановить конкурс по выбору директора Moldtelecom до выяснения всех вопросов, появившихся в публичном пространстве.

Мунтяну также поручил остановить продвижение проекта об изменении порядка отчислений из прибыли госпредприятий. По его словам, пока есть серьезные вопросы к MoldATSA и другим предприятиям, правительство не будет менять эти правила.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте