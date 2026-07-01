Мунтяну потребовал приостановить конкурс по выбору директора Moldtelecom.

Мунтяну поручил реорганизовать АПС после скандалов вокруг госпредприятий.

Премьер-министр Александр Мунтяну объявил, что правительство начинает реорганизацию Агентства публичной собственности и переводит его под координацию Министерства экономического развития и цифровизации. Об этом он сказал 1 июля на заседании правительства после скандалов, связанных с работой госпредприятий, включая MoldATSA и Metal Feros, передает rupor.md

По словам Мунтяну, в последние недели появилось «слишком много вопросов» к управлению отдельными госпредприятиями и к тому, как работают некоторые советы администраций.

«Когда появляются подозрения и вопросы к управлению государственным имуществом, у правительства есть одна обязанность: мы проверяем, затем принимаем решения и наводим порядок», — заявил премьер.

На фоне отставки главы Агентства публичной собственности Романа Кожухаря и вопросов к работе MoldATSA, Metal Feros и других госпредприятий Мунтяну объявил о начале реорганизации АПС. Агентство перейдет под координацию Министерства экономического развития и цифровизации.

Премьер поручил в кратчайшие сроки представить полную оценку работы АПС и конкретный план реорганизации агентства.

Отдельно премьер потребовал приостановить конкурс по выбору директора Moldtelecom до выяснения всех вопросов, появившихся в публичном пространстве.

Мунтяну также поручил остановить продвижение проекта об изменении порядка отчислений из прибыли госпредприятий. По его словам, пока есть серьезные вопросы к MoldATSA и другим предприятиям, правительство не будет менять эти правила.