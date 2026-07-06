Мунтяну об отставке: "Время расставит все на свои места. Моя совесть спокойна".

Александр Мунтяну сделал первые заявления после объявления о своей отставке, заявив, что уходит с должности с «очень спокойной совестью» и обеспечит профессиональную передачу дел правительства.

Отвечая журналистам на вопрос, чувствует ли он себя уверенно в решении покинуть пост главы правительства, Мунтяну сказал, что выполнил свои обязанности и продолжит исполнять их до назначения нового кабинета министров, сообщает realitatea.md

«Я понимаю, что ожидают скандала. Я старался не смотреть социальные сети, но, судя по тому, что мне говорили, 90% сценариев, которые там обсуждались, не соответствуют действительности. Это более сложная история. Время расставит все на свои места. Моя совесть спокойна. Я сделал то, что должен был сделать, и сейчас продолжаю выполнять свой долг. Обеспечиваю плавный и профессиональный переход», — заявил он.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что Молдова переживает важный период и власти не могут позволить себе политическую нестабильность или институциональные блокировки.

«Мы находимся в процессе европейской интеграции. Мы не можем позволить себе отклонения или создание ситуаций с конфликтами. Продолжаем работать», — сказал Мунтяну.

Отвечая на вопросы о своих дальнейших планах после завершения мандата, Александру Мунтяну заявил, что намерен посвятить себя культурным и академическим проектам. По его словам, он получил приглашения читать лекции в нескольких университетах, включая Колумбийский университет в Нью-Йорке, а также участвовать в проектах совместно с Французским альянсом.

На вопрос о сообщениях в публичном пространстве о том, что он якобы пытался реформировать государственные учреждения, но ему это помешали сделать, премьер в отставке отказался комментировать эти утверждения, заявив, что не хочет обсуждать подобные спекуляции.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные причины и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны.

Правительство Мунтяну было утверждено в ноябре 2025 года.