Воронин о скандале в MoldATSA: Комитет народного контроля был грозой бюрократии.

В ходе слушаний годового отчета о работе Счетной палаты (СП) между Ворониным и главой СП развернулась дискуссия о методах работы ведомства.

Бывший глава государства подчеркнул, что бесконечные аудиты не решают проблем, а госорганы топчутся на месте, из-за чего и случаются ситуации, как в MoldATSA, сообщает logos-press.md

„Я не знаю, куда мы идем — к какой Европе или еще куда-либо. Но то, что происходит уже на протяжении многих лет, говорит о том, что и закон о Счетной палате, и многие другие законы не решают проблем развития и не наводят порядок во всех сферах. Я сравниваю с Комитетом народного контроля Молдавской ССР. Это была гроза всей тогдашней бюрократии. И тогда были недостатки, так оно и было. Но сейчас — отчеты, отчеты, слушания, слушания, а результатов нет. Вот так они и возникают из ниоткуда: в одном месте MoldATSA, в другом — другие организации, в третьем — еще что-то, и все время — топтание на месте, мы не движемся вперед, не развиваемся. На словах — да, интеграция, разные другие вещи, но конечный результат — это то, что мы все с вами видим”, — заявил Воронин на слушаниях в парламентской комиссии по контролю за публичными финансами.

Экс-президент поинтересовался, может, Счетной палате недостаточно законодательных рычагов, а также относятся ли полномочия Счетной палаты к методологии оплаты труда государственных служащих: «Если относятся, то здесь у вас очень много работы».

СП: «Мы не можем быть грозой учреждений»

Председатель Счетной палаты Татьяна Шевчук, в свою очередь, заявила, что „высший орган аудита не может быть карательным органом или грозой для учреждений».

«…Потому что мы живем в демократическом государстве. Мы стремимся быть частью цивилизованного мира, и высший орган аудита в контексте интеграции в ЕС является надежным партнером для государственных институтов”, — заявила Шевчук.

Стоит отметить, что Счетная палата может проводить до 60 аудиторских миссий в год.

Напомним, Государственное предприятие MoldATSA (управление воздушным движением) оказалось в центре скандала, который привел к череде отставок. Журналистские расследования выявили, что экс-директор предприятия Думитру Вангели занял пост по поддельному резюме, а двоюродная сестра президента Майи Санду без конкурса устроилась туда пресс-секретарем на зарплату до 120 тыс. леев в месяц. Последующая проверка CNA подтвердила массовый наем сотрудников в обход процедур и необоснованное начисление миллионных премий.