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bani.md logobani
19 Июня 2026, 15:28
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Экономист: В Молдове 7 из 10 работников получают зарплату ниже средней

Молдова должна сосредоточиться на создании более продуктивных и лучше оплачиваемых рабочих мест, а не только на привлечении людей на рынок труда. Такое мнение высказал экономист Адриан Лупушор.

Экономист: В Молдове 7 из 10 работников получают зарплату ниже средней.
Экономист: В Молдове 7 из 10 работников получают зарплату ниже средней.

В эфире Radio Moldova эксперт заявил, что одной из главных причин, по которой многие граждане не принимают предлагаемые вакансии, является низкий уровень заработной платы. По его словам, около 70% наёмных работников в Молдове получают доход ниже средней зарплаты по экономике, сообщает bani.md

«В значительной степени у нас сложилась структура занятости с низким уровнем оплаты труда и, соответственно, низкой производительностью», — пояснил экономист.

Лупушор подчеркнул, что производительность труда в Молдове составляет лишь около 30% от среднего уровня по Европейскому союзу, что ограничивает возможности компаний предлагать более привлекательные зарплаты. По его мнению, вопрос дефицита рабочей силы необходимо рассматривать под другим углом.

«Главный вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы наша экономика создавала более высокооплачиваемые рабочие места, на которых молдаване захотят работать», — отметил эксперт.

Комментируя оценку Министерства экономического развития и цифровизации о наличии потенциала примерно в 300 тысяч человек, которых можно привлечь на рынок труда, экономист пояснил, что эта цифра отражает разницу между уровнем занятости в Молдове и в странах Европейского союза.

В настоящее время уровень занятости населения в возрасте от 20 до 64 лет составляет в Молдове около 55%, тогда как в государствах ЕС он превышает 70%. Согласно расчётам, если страна достигнет среднего европейского показателя занятости, более 300 тысяч человек смогут быть вовлечены в трудовую деятельность.

«Цифра в 300 тысяч как раз показывает, что в Молдове существует очень большой потенциал для активизации рынка труда. Около половины населения трудоспособного возраста сегодня не задействовано на рынке труда», — заключил экономист.

Источник
bani.md logobani
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