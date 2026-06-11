Воронин о Караман: Она очень подготовленная и энергичная.

«А как же? Что же я всё это время делал?» — так ответил почётный председатель ПКРМ Владимир Воронин на вопрос, удалось ли ему реализовать всё задуманное за годы руководства партией, пишет agora.md

Отвечая на вопрос о низком рейтинге партии в последних опросах и малых шансах попасть в следующий парламент, Воронин отмёл эти предположения. Он также опроверг предположение, что партия не попала бы в парламент, если бы не альянс с ПСРМ.

«Это не так. Напротив. Когда мы формировали этот альянс, мы намеревались консолидировать всю оппозицию и получить большинство. Но получилось так, как получилось», — заявил Владимир Воронин.

Ту же тему прокомментировала и Диана Караман, обвинив другие политические силы в кампании против ПКРМ.

«Это не так. Напротив. Когда мы формировали этот альянс, мы намеревались консолидировать всю оппозицию и получить большинство. Но получилось так, как получилось. Причин много: 16–18 лет в оппозиции, антикоммунистические настроения. А те, кто сейчас у власти, направляют свою деятельность против ПКРМ», — заявила председатель ПКРМ Диана Караман.