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noi.md logonoi
28 Июня 2026, 12:14
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Воронин: Мы в свое время не изменили в Конституции ни одной запятой

Депутаты от Партии коммунистов в период правления не изменили в Конституции страны ни одной запятой, хотя имели конституционное большинство и могли вносить любые изменения в Высший закон страны, отметил Воронин.

Воронин: Мы в свое время не изменили в Конституции ни одной запятой.
Воронин: Мы в свое время не изменили в Конституции ни одной запятой.

На это обратил внимание почетный председатель Партии коммунистов, экс-президент Молдовы Владимир Воронин, передает noi.md

«Конституция одна. Мы имели конституционное большинство, 71 мандат. Но вы найдите хоть одну поправку в Конституции, хоть одну запятую, хоть одну точку, хоть одну букву, хоть что-нибудь, чтобы за время нашего пребывания во власти коммунисты изменили в Конституции», - отметил он.

Экс-президент страны признался, что к нему подходили товарищи из партии, которые предлагали вносить изменения в Конституцию, но он их не поддержал. 

"Они говорили: надо что-то делать, потому что потом будет не знаю что. Я говорю им: "Не знаю, что потом будет, но я поклялся на этой Конституции. Я с текстом этой Конституции уйду, и я не изменю в нем ничего», - подчеркнул Владимир Воронин.

Источник
noi.md logonoi
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