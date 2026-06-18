Ворнику: Предложение баллотироваться в примары Кишинёва поступило от Игоря Гросу.

Примар города Ставчены Александру Ворнику утверждает, что предложение баллотироваться на пост генерального примара муниципия Кишинев от Партии «Действие и солидарность» (PAS) поступило от председателя формирования Игоря Гросу.

Он заявил, что его выдвижение муниципальным бюро PAS представляет собой лишь первый этап внутреннего процесса отбора кандидата на местных выборах 2027 года, передает jurnal.md

По словам Ворнику, окончательное решение должно быть принято на муниципальном съезде партии, запланированном на 26 июля. В то же время он сообщил, что обсуждал возможность выдвижения своей кандидатуры и с президентом Майей Санду. Ворнику также отметил, что внутри формирования анализировались несколько вариантов для выборов 2027 года.

«Я с большой ответственностью принял предложение баллотироваться на пост генерального примара муниципия Кишинев. (...) Это предложение поступило от господина председателя Игоря Гросу, с которым мы обсудили его в муниципальном бюро. Я прекрасно осознаю, что это огромная ответственность, однако всё, что я сделал в Ставченах за последние семь лет, и тот факт, что я, возможно, был меньше вовлечен в политические процессы, дало мне возможность по-настоящему заниматься администрированием, внедрять очень много крупных проектов. Скромным бюджетом мы строили дороги, общественные учреждения с нуля, заботились о предоставлении качественных услуг, и я считаю, что Кишинев сегодня как никогда нуждается в администрации, которая будет заниматься исключительно этим, а не политикой», — заявил Александру Ворнику в эфире программы Secretele Puterii на телеканале Jurnal TV.

Объявление о поддержке Александру Ворнику последовало после того, как в последние месяцы в публичном пространстве в качестве возможных кандидатов от PAS на пост мэра Кишинева упоминались имена министров Владимира Боли и Георге Хаждера. На вопрос о том, как было принято решение о его выдвижении, Ворнику ответил, что эта тема обсуждалась внутри партии, и поблагодарил коллег за поддержку.

«Что ж, для такой крупной партии, как PAS, естественно иметь несколько кандидатов на пост генерального примара. Мы очень подробно обсуждали этот вопрос внутри организации, и я хочу поблагодарить в том числе господина Болю и господина Хаждера за то, что они поддержали или одобрили мое решение взять на себя смелость баллотироваться на пост генерального примара муниципия Кишинев. В ближайшие дни мне предстоит обсуждение и с господином Карпом. На данном этапе мы говорим лишь о политическом решении, которое было принято в муниципальном бюро, но мы должны понимать, что впереди следующий этап — муниципальный съезд, который состоится 26 июля. Вот именно на этом этапе все члены партии в муниципии Кишинев выскажутся путем голосования, и это уже будет означать окончательное решение», — сказал Александру Ворнику

Ворнику также добавил, что обсуждал возможную кандидатуру с президентом Майей Санду, и считает, что приоритеты, продвигаемые главой государства, должны найти отражение и в деятельности муниципальной администрации.

«Я обсуждал и с госпожой президентом вероятность выдвижения, готовность баллотироваться на пост генерального примара. Приоритеты, обозначенные госпожой президентом для Республики Молдова, являются приоритетными и для будущей администрации примэрии Кишинева. И здесь мы говорим о внедрении всех стандартов для вступления в Европейский союз, предоставлении качественных услуг и борьбе с беззаконием. Говорящая сама за себя работа госпожи президента сделала очень многое для Республики Молдова, и я очень надеюсь, что она поддержит и мою программу для Кишинева», — подытожил Александру Ворнику.