Новые местные выборы в Дрокиевском районе: ЦИК признал референдум об отзыве примара.

Комиссия подтвердила законность проведения местного референдума 17 мая по отзыву Анжелы Морошан с должности примара населенного пункта и его результаты. В референдуме приняли участие 494 избирателя, что составляет 40,36% числа избирателей, включенных в основной список. Таким образом, эта цифра превышает порог в 1/4 от числа лиц, внесенных в избирательные списки, передает moldpres.md

Также комиссия признала недействительным местный референдум 17 мая по отзыву примара коммуны Садык Кантемирского района, поскольку было установлено, что в нем приняли участие 414 избирателей, включенных в избирательные списки, что составляет 23,66% от общего числа в 1 750 лиц, включенных в основные и дополнительные избирательные списки. Таким образом, эта цифра составляет менее 1/4 от числа лиц, внесенных в избирательные списки.