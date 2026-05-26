moldpres.md logomoldpres
26 Мая 2026, 22:08
67
Новые местные выборы в Дрокиевском районе: ЦИК признал референдум об отзыве примара

Центральная избирательная комиссия сегодня назначила проведение новых местных выборов на должность примара села Хэснэшений Марь Дрокиевского района на 1 ноября 2026 года.

Комиссия подтвердила законность проведения местного референдума 17 мая по отзыву Анжелы Морошан с должности примара населенного пункта и его результаты. В референдуме приняли участие 494 избирателя, что составляет 40,36% числа избирателей, включенных в основной список. Таким образом, эта цифра превышает порог в 1/4 от числа лиц, внесенных в избирательные списки, передает moldpres.md

Также комиссия признала недействительным местный референдум 17 мая по отзыву примара коммуны Садык Кантемирского района, поскольку было установлено, что в нем приняли участие 414 избирателей, включенных в избирательные списки, что составляет 23,66% от общего числа в 1 750 лиц, включенных в основные и дополнительные избирательные списки. Таким образом, эта цифра составляет менее 1/4 от числа лиц, внесенных в избирательные списки.

Источник
moldpres.md logomoldpres
