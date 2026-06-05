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moldpres.md logomoldpres
5 Июня 2026, 08:10
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Гросу о блокировании выборов в Гагаузии: Каждый день задержки работает против автономии

Председатель парламента Игорь Гросу раскритиковал блокирование процесса организации выборов в Народное собрание Гагаузии, обвинив депутатов-социалистов из автономии в том, что они бойкотировали заседание.

Гросу о блокировании выборов в Гагаузии: Каждый день задержки работает против автономии.
Гросу о блокировании выборов в Гагаузии: Каждый день задержки работает против автономии.

По словам Гросу, в результате нескольких раундов дискуссий, проведенных в Кишиневе, были найдены решения, касающиеся особенностей организации голосования, однако процесс был заблокирован в последний момент, передает moldpres.md

Он отметил, что бойкот был организован главным образом депутатами-социалистами Народного собрания.

«Насколько я понял, 13–15 депутатов-социалистов не участвовали. Если предлагаемые решения не подходят, тогда приходите и предлагайте другие, которые можно обсудить. Но сидеть во время заседания в ближайшем заведении и пить кофе — это не проявление зрелого политического поведения», — сказал Гросу.

Председатель парламента подчеркнул, что блокирование ситуации было создано самими некоторыми политиками из автономии, которые впоследствии отказались участвовать в заседаниях, созванных для преодоления кризиса.

В контексте отставки исполняющего обязанности председателя Народного собрания Игорь Гросу заявил, что региональные власти должны избрать нового временного руководителя и возобновить процесс принятия решений.

«Каждый день задержки работает против Гагаузии и, очевидно, против политической ситуации в Республике Молдова», — подчеркнул Гросу.

Он отверг идею, что решение может прийти извне, и обвинил Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию в регионе.

По его словам, предлагаемые правила проведения выборов такие же, как и на всей территории Республики Молдова, и касаются проверки членов избирательных органов, прозрачности финансирования избирательных кампаний и корректности избирательных списков.

В то же время Гросу уточнил, что все специфические особенности региона были сохранены, включая возрастной порог в 21 год для кандидатов, одномандатную систему и избрание депутатов по округам.

«Все особенности региона остаются в силе. В остальном нужна лишь политическая воля», — заявил председатель парламента.

В заключение Игорь Гросу сообщил, что намерен провести обсуждения как со своими коллегами по парламенту, так и с представителями из АТО Гагаузия, призвав их проявить ответственность и политическую зрелость для преодоления тупика.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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