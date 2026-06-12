Гросу о затягивании выборов в Гагаузии: Это блокирующее поведение.

Он утверждает, что текущая блокировка вызвана отсутствием политической воли у некоторых субъектов автономии соблюдать нормы национального законодательства, передает moldpres.md

Отвечая на вопрос о тупике, в который зашли обсуждения по организации выборов в автономии, спикер назвал ложью заявления, что за сложившуюся ситуацию ответственен Кишинев.

«Это ложь. Мы работали над всеми вопросами, которые были подняты. Члены избирательных комиссий, ответственные за организацию избирательного процесса, должны пройти проверки, как и все другие избирательные служащие. Исключений ни для кого нет. Ни с юга, ни с севера, ни с востока, ни с запада», — заявил Гросу.

По его словам, правила, касающиеся прозрачности финансирования избирательных кампаний, проверки организаторов избирательного процесса и точности избирательных списков, должны быть одинаковыми на всей территории Республики Молдова.

«В остальном есть определенные особенности, которые мы понимаем и принимаем, такие как мажоритарная система или возрастной ценз. Но базовые правила должны быть общими для всей страны», — подчеркнул председатель парламента.

Он считает, что текущая ситуация затрагивает саму функционирующую способность автономии и ее имидж.

«То, что я вижу, — мне жаль это говорить, — это поведение, направленное на блокирование и затягивание. Они лишь наносят больший вред АТО Гагаузия. Все смотрят и не понимают, куда хотят двигаться и каков будет исход», — отметил Гросу.

Он заявил, что власти автономии должны взять на себя ответственность за разблокирование процесса и избрание представительных институтов.

«У автономии должны быть свои легитимно избранные представители с полноценными полномочиями. Если они будут продолжать в том же духе, не принимая решений, это ни к чему не приведет. Закон должен соблюдаться. Закон не является предметом торга», — подчеркнул председатель парламента.