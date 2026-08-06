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rupor.md logorupor
6 Августа 2026, 11:40
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Во фракции ПДС два новых депутата: КС утвердил мандаты Рошки и Мэтрэгунэ

Они займут во фракции ПДС места, освободившиеся после отставок Александра Трубки и Виктории Белоус.

Во фракции ПДС два новых депутата: КС утвердил мандаты Рошки и Мэтрэгунэ.
Во фракции ПДС два новых депутата: КС утвердил мандаты Рошки и Мэтрэгунэ.

Кандидатуры двух новых депутатов представила Центральная избирательная комиссия. Рассмотрев обращения ЦИК, суд установил, что предусмотренные законом условия для утверждения мандатов соблюдены, передает rupor.md

Роман Рошка находился под 72-м номером в избирательном списке ПДС. Он заменит Александра Трубку, отставку которого парламент принял 23 июля. Рошка ранее был депутатом, возглавлял специальную парламентскую комиссию по вопросам реинтеграции, а затем занимал должность вице-премьера по реинтеграции. По профессии он юрист, до политической карьеры работал в полиции.

Виктор Мэтрэгунэ получил мандат, освободившийся после ухода Виктории Белоус, назначенной министром финансов. Он находился под 73-м номером в списке ПДС на парламентских выборах 2025 года.

Мэтрэгунэ также является юристом. Он родом из Оргеева и до утверждения депутатского мандата возглавлял Оргеевское территориальное представительство Государственной канцелярии.

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Источник
rupor.md logorupor
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