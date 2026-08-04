ЦИК предложит Конституционному суду подтвердить мандат депутата по списку ПДС.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложит Конституционному суду подтвердить депутатский мандат резервного кандидата Виктора Мэтрэгунэ по списку Партии «Действие и солидарность» (ПДС).

На сегодняшнем заседании Комиссия приняла к сведению вакансию депутатского мандата в парламенте, распределённого ПДС, передает moldpres.md

«Депутатский мандат стал вакантным в результате заявления об отставке, поданного Викторией Белоус, избранной по списку ПДС», — заявил ЦИК.

Виктория Белоус отказалась от депутатского мандата после того, как вернулась на должность министра финансов в правительстве, возглавляемом Василе Тофаном.

Виктор Мэтрэгунэ занимает 73-е место в избирательном списке ПДС на парламентских выборах 28 сентября 2025 года. Ему 41 год, по профессии он юрист и занимает должность руководителя Оргеевского территориального бюро Государственной канцелярии.