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moldpres.md logomoldpres
4 Августа 2026, 19:30
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ЦИК предложит Конституционному суду подтвердить мандат депутата по списку ПДС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложит Конституционному суду подтвердить депутатский мандат резервного кандидата Виктора Мэтрэгунэ по списку Партии «Действие и солидарность» (ПДС).

ЦИК предложит Конституционному суду подтвердить мандат депутата по списку ПДС.
ЦИК предложит Конституционному суду подтвердить мандат депутата по списку ПДС.

На сегодняшнем заседании Комиссия приняла к сведению вакансию депутатского мандата в парламенте, распределённого ПДС, передает moldpres.md

«Депутатский мандат стал вакантным в результате заявления об отставке, поданного Викторией Белоус, избранной по списку ПДС», — заявил  ЦИК.

Виктория Белоус отказалась от депутатского мандата после того, как вернулась на должность министра финансов в правительстве, возглавляемом Василе Тофаном.

Виктор Мэтрэгунэ занимает 73-е место в избирательном списке ПДС на парламентских выборах 28 сентября 2025 года. Ему 41 год, по профессии он юрист и занимает должность руководителя Оргеевского территориального  бюро Государственной канцелярии.

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Источник
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