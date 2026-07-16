Экс-президент Молдовы, почетный председатель Партии коммунистов Владимир Воронин направил открытое письмо судьям Конституционного суда.

Поводом стало решение КС от 9 июля 2026 года о полномочиях автономно-территориального образования Гагаузия. Владимир Воронин считает это решение политически мотивированным и предвзятым, нарушающим основы самой Конституции Молдовы, пишет logos-pres.md

«То, что сделали вы, судьи высшего судебного органа страны в отношении Гагаузии, многими уже оценено как антиконституционный переворот и первый шаг к уничтожению автономии. Но я лично произошедшее иначе как мерзостью с вашей стороны назвать не могу. Мерзостью и оскорблением Конституции, гагаузов, и всего народа Молдовы», — пишет экс-президент Молдовы.

Владимир Воронин считает, что юридических оснований и веских аргументов в решении судей КС нет, и оно прямо противоречит Конституции и здравому смыслу. «Открытые нападки представителей партии власти на гагаузов, вмешательство в дела автономии, диктат, принуждение к подчинению – таким образом PAS уже на протяжении нескольких лет общается с частью своего народа – гагаузами. Силовые структуры, полиция, СИБ, суды стали инструментами власти в осуществлении этой деструктивной политики. Теперь подключена и тяжелая артиллерия – Конституционный Суд. Орган, который, наоборот, обязан стоять на страже конституционности и высшей законности. Увы. И вы стали соучастниками сомнительной, противозаконной и очень опасной игры узурпаторов против Гагаузии и против государственности Республики Молдова в целом», — считает автор открытого письма.

Обращаясь к судьям Конституционного суда, Владимир Воронин подчеркивает, что, разрушая хрупкий межэтнический мир, они подрывают основы молдавской государственности. «Гагаузская автономия — это не просто административная единица, это исторический компромисс, который спас Молдову от кровопролития в начале 1990-х годов. Посягательство на права Гагаузии — это игра с огнем, способная спровоцировать глубочайший кризис и расколоть общество. Вы берете на себя ответственность за демонтаж суверенной Республики Молдова», — подчеркнул президент Молдовы 2001-2009 гг.