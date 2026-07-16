theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
16 Июля 2026, 09:24
11 285
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Владимир Воронин направил открытое письмо судьям Конституционного суда

Экс-президент Молдовы, почетный председатель Партии коммунистов Владимир Воронин направил открытое письмо судьям Конституционного суда.

Владимир Воронин направил открытое письмо судьям Конституционного суда.
Владимир Воронин направил открытое письмо судьям Конституционного суда.

Поводом стало решение КС от 9 июля 2026 года о полномочиях автономно-территориального образования Гагаузия. Владимир Воронин считает это решение политически мотивированным и предвзятым, нарушающим основы самой Конституции Молдовы, пишет logos-pres.md

«То, что сделали вы, судьи высшего судебного органа страны в отношении Гагаузии, многими уже оценено как антиконституционный переворот и первый шаг к уничтожению автономии. Но я лично произошедшее иначе как мерзостью с вашей стороны назвать не могу. Мерзостью и оскорблением Конституции, гагаузов, и всего народа Молдовы», — пишет экс-президент Молдовы.

Владимир Воронин считает, что юридических оснований и веских аргументов в решении судей КС нет, и оно прямо противоречит Конституции и здравому смыслу. «Открытые нападки представителей партии власти на гагаузов, вмешательство в дела автономии, диктат, принуждение к подчинению – таким образом PAS уже на протяжении нескольких лет общается с частью своего народа – гагаузами. Силовые структуры, полиция, СИБ, суды стали инструментами власти в осуществлении этой деструктивной политики. Теперь подключена и тяжелая артиллерия – Конституционный Суд. Орган, который, наоборот, обязан стоять на страже конституционности и высшей законности. Увы. И вы стали соучастниками сомнительной, противозаконной и очень опасной игры узурпаторов против Гагаузии и против государственности Республики Молдова в целом», — считает автор открытого письма.

Обращаясь к судьям Конституционного суда, Владимир Воронин подчеркивает, что, разрушая хрупкий межэтнический мир, они подрывают основы молдавской государственности. «Гагаузская автономия — это не просто административная единица, это исторический компромисс, который спас Молдову от кровопролития в начале 1990-х годов. Посягательство на права Гагаузии — это игра с огнем, способная спровоцировать глубочайший кризис и расколоть общество. Вы берете на себя ответственность за демонтаж суверенной Республики Молдова», — подчеркнул президент Молдовы 2001-2009 гг.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте