КС рассматривает полномочия Комрата: следующее заседание пройдет 8 июля.

Конституционный суд приступил к рассмотрению обращений, касающихся полномочий Гагаузской автономии.

Судьям предстоит дать оценку ряду положений местного законодательства, регулирующего организацию выборов, а также определить, вправе ли Народное собрание утверждать состав Центрального избирательного совета Гагаузии, передает moldova1.md

На заседании, которое состоялось 7 июля, судьи отклонили ходатайства Народного собрания Гагаузии (НСГ) о приостановке запроса Министерства юстиции касательно проверки конституционности ряда положений закона об особом правовом статусе Гагаузии. Конституционный суд отказался обращаться за консультативным заключением в Венецианскую комиссию. Вместе с тем суд объединил в одно производство оба обращения - Министерства юстиции и Народного собрания Гагаузии, которое озвучил сегодня Георгий Лейчу и которое касается изменений в Избирательном кодексе и системы организации выборов в автономии.

Рассмотрение дела по существу продолжится в среду, 8 июля. Заседание Конституционного суда назначено на 10:00.