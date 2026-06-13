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logos.press.md logologos
13 Июня 2026, 15:00
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Власти запустили кампанию по продвижению реформы местной власти

Правительство запустило кампанию по продвижению реформы местного публичного управления. Ее цель – предоставить гражданам информацию о необходимости запущенного властями процесса трансформации структуры местной власти.

Власти запустили кампанию по продвижению реформы местной власти.
Власти запустили кампанию по продвижению реформы местной власти.

Первый видеоролик кампании был опубликован на официальных правительственных каналах. Он подчёркивает преимущества, которые реформа может принести сообществам по всей стране. В связи с чем президент Майя Санду обратилась к гражданам с призывом подкрепить начавшуюся реформу, передает logos-pres.md

«Когда администрации объединяют усилия, растёт качество услуг, быстрее модернизируется инфраструктура, в селах внедряют проекты и растет уровень жизни. Сёла остаются за людьми. Традиции остаются теми же. Меняется только способность примэрий делать больше полезного для сообщества», — отметила она. 

Президент призвала граждан присоединиться к кампании, чтобы узнать больше о предлагаемых изменениях и их влиянии на населённые пункты, в которых они живут. По заявлениям властей, реформа местного публичного управления направлена на укрепление административного потенциала примэрий и создание более сильных сообществ, способных предоставлять качественные публичные услуги и привлекать больше инвестиций и проектов развития. 

Идея в том, что местное развитие может быть ускорено через более эффективное использование доступных ресурсов. По данным, представленным генсеком правительства Алексеем Бузу, на данный момент свыше 790 примэрий приняли решение о добровольном объединении.

Источник
logos.press.md logologos
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