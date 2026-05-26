Управление школами перейдет от местных властей к профильному министерству.

Инициатива предусматривает создание Территориальных агентств образования (ТАО), которые перейдут в прямое подчинение профильного министерства и возьмут на себя часть функций районных и муниципальных управлений образования, молодежи и спорта. По замыслу авторов, централизация управления позволит устранить глубокий разрыв в качестве обучения и доступности образовательных услуг между различными районами и муниципалитетами страны, передает rupor.md

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил министр образования Дан Перчун. По его словам, действующая система административно фрагментирована, обладает неравными возможностями на местном уровне и создает уязвимости с точки зрения единообразия и прозрачности административных процессов в учебных заведениях. В настоящее время министерство лишь разрабатывает образовательную политику и устанавливает национальные стандарты, тогда как непосредственное управление школами осуществляют районные и муниципальные управления, подчиненные местным советам. Этот подход, как отметил министр, привел к существенным различиям между регионами как в успеваемости учеников, так и в способности внедрять государственные программы.

В обязанности создаваемых Территориальных агентств образования войдет управление школьной сетью, отбор и оценка директоров, мониторинг качества образования, управление инфраструктурой и школьным транспортом. Также ТАО займутся внедрением мер по инклюзии, обеспечению безопасности в школах и цифровизации административных процессов. При этом реформа четко разграничивает институциональную ответственность: общее образование будет управляться через ТАО, в то время как дошкольное образование и внешкольное обучение останутся в ведении местных органов власти.

«При помощи этой реформы мы намерены построить более справедливую и профессиональную образовательную систему. Сегодня качество образования слишком сильно отличается от одного района к другому. Новая структура позволит нам единообразно применять стандарты качества, укрепить поддержку школ и снизить политическое влияние на такие важные процессы, как назначение директоров или приоритизация инвестиций», — заявил Дан Перчун.

Министерство приводит данные анализа, подтверждающие, что текущая форма управления порождает неравенство в успеваемости. На национальном тестировании по математике в 4-х классах доля учеников с оценкой «Очень хорошо» в одних районах составляет 50,8%, а в других лишь 21,8%. На экзаменах на степень бакалавра средний балл в зависимости от района варьируется от 6,64 до 7,61.

Необходимость реформы аргументируют и проблемами со стабильностью руководства учебных заведений. Сейчас многие директора долгое время работают в статусе исполняющих обязанности, а важные административные решения, проведение конкурсов на руководящие должности, управление школьной сетью и распределение инвестиций, принимаются в разных районах по-разному. По словам министра, это вредит непрерывности управления и долгосрочному развитию институтов. «Реформа направлена на внедрение единых и более прозрачных правил отбора и оценки школьных менеджеров, чтобы директора получили больше стабильности и профессиональной независимости, а школы управлялись по одинаковым стандартам на национальном уровне», — заявил глава Минобразования.

«Перезагрузка в образовании» призвана также укрепить административный потенциал территориальных структур. Действующие зарплаты в управлениях образования неконкурентоспособны по отношению к уровню ответственности, что вызывает дефицит кадров и мешает привлекать специалистов в сфере менеджмента, финансов, цифровизации, закупок и анализа данных. Сейчас в среднем занято около 70% должностей, и в отдельных случаях один специалист вынужден одновременно курировать огромное число учреждений и учащихся, отметил министр.

В результате такие проблемы, как буллинг, интеграция детей с особыми образовательными потребностями, прогулы и безопасность учащихся, решаются в регионах неодинаково. Если в одних районах и населенных пунктах сформированы сильные административные команды и налажены механизмы взаимодействия между школами, специалистами и властями, то в других отмечается нехватка кадров, перегрузка сотрудников и ограниченность ресурсов.

«Эти реалии могут влиять как на скорость реагирования в рискованных ситуациях, так и на доступ учащихся к службам образовательной, психологической и инклюзивной поддержки. Существующие различия особенно ущемляют детей из уязвимых групп, учащихся с особыми образовательными потребностями и школы в малых общинах или с ограниченными административными ресурсами», — резюмировал министр.

Для решения этих проблем отмечается, что реформа предполагает усиление административных команд в составе Территориальных агентств образования и повышение их зарплатной привлекательности, что должно обеспечить единое внедрение образовательной политики и эффективную поддержку учебных заведений.