Владимир Зеленский приглашён в Кишинёв на День независимости Республики Молдова.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был приглашён в Кишинёв на День независимости Республики Молдова, который отмечается 27 августа. Это заявление было сделано в ходе встречи с послами Украины.

Зеленский подчеркнул важность укрепления отношений между Украиной и государствами постсоветского пространства, отметив, что независимость и стойкость этих стран являются важным фактором в контексте войны, ведомой Россией против Украины, передает noi.md

«Присутствие Украины сегодня в пространстве бывших советских стран означает независимость этих стран», — заявил киевский лидер.

По словам Зеленского, Россия стремится восстановить своё влияние на бывшем советском пространстве, и Украина занимает центральное место в этом плане.

«Пазл Путина — вернуться к тому, что уже распалось. Чем сильнее и независимее страны бывшего Советского Союза, тем сложнее ему будет», — сказал Зеленский.

В этом контексте украинский президент упомянул и отношения с Республикой Молдова, Азербайджаном и Арменией, подчеркнув необходимость более тесных связей с независимыми государствами региона.

«Мы должны строить прочные отношения с независимым Азербайджаном. Мы поддерживаем его суверенитет и территориальную целостность. Точно так же в этом году я, впервые после многолетнего перерыва, посетил Армению», — отметил Зеленский.

Он также высоко оценил отношения с Республикой Молдова и подтвердил, что приглашён на мероприятия, посвящённые Дню независимости: «Для нас очень важно поддерживать такие отношения, и я горжусь тем, что мы выстраиваем их именно таким образом».