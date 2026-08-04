theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
4 Августа 2026, 20:18
36
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Владимир Зеленский приглашён в Кишинёв на День независимости Республики Молдова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был приглашён в Кишинёв на День независимости Республики Молдова, который отмечается 27 августа. Это заявление было сделано в ходе встречи с послами Украины.

Владимир Зеленский приглашён в Кишинёв на День независимости Республики Молдова.
Владимир Зеленский приглашён в Кишинёв на День независимости Республики Молдова.

Зеленский подчеркнул важность укрепления отношений между Украиной и государствами постсоветского пространства, отметив, что независимость и стойкость этих стран являются важным фактором в контексте войны, ведомой Россией против Украины, передает noi.md

«Присутствие Украины сегодня в пространстве бывших советских стран означает независимость этих стран», — заявил киевский лидер. 

По словам Зеленского, Россия стремится восстановить своё влияние на бывшем советском пространстве, и Украина занимает центральное место в этом плане. 

«Пазл Путина — вернуться к тому, что уже распалось. Чем сильнее и независимее страны бывшего Советского Союза, тем сложнее ему будет», — сказал Зеленский. 

В этом контексте украинский президент упомянул и отношения с Республикой Молдова, Азербайджаном и Арменией, подчеркнув необходимость более тесных связей с независимыми государствами региона. 

«Мы должны строить прочные отношения с независимым Азербайджаном. Мы поддерживаем его суверенитет и территориальную целостность. Точно так же в этом году я, впервые после многолетнего перерыва, посетил Армению», — отметил Зеленский. 

Он также высоко оценил отношения с Республикой Молдова и подтвердил, что приглашён на мероприятия, посвящённые Дню независимости: «Для нас очень важно поддерживать такие отношения, и я горжусь тем, что мы выстраиваем их именно таким образом».

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте