Влад Батрынча об Евгении Осмокеску как возможном премьере: Вмешались европейцы.

Депутат от ПСРМ считает, два кандидата внутри PAS претендуют на пост премьера, однако "из кулуарных разговоров стало известно, что вмешались европейцы, которые также хотят сказать своё слово при выдвижении кандидата".

Влад Батрынча полагает, что мнение европейских партнеров будет иметь большой вес, сообщает noi.md

Речь об Евгении Осмокеску. Возможно, появится ещё одно имя, которое сегодня не фигурирует в публичном пространстве, однако это хорошо известный человек, знакомый с реальным положением дел.

Но я предполагаю, что европейцы, которые вкладывали деньги, понимают, что происходящее у нас — это нехорошо, и хотят каким-то образом вмешаться и в кадровую политику. Если проанализировать прессу Франции и Германии, мы увидим, что скандалы в Молдове впервые попали и в европейские СМИ {...}», — заявил Влад Батрынча в эфире программы Rezoomat.

Депутат от ПСРМ также высказал мнение о том, как Евгений Осмокеску мог бы справиться с обязанностями в случае его назначения премьер-министром.

«Я не увидел экономического роста. Господин Осмокеску, даже заняв пост премьер-министра, не справится», — подчеркнул Батрынча.

7 июля Евгений Осмокеску был назначен исполняющим обязанности премьер-министра. «В этот период моим приоритетом станет обеспечение непрерывности работы правительства, поддержание институциональной стабильности и продвижение необходимых решений в интересах граждан Республики Молдова. Вместе с правительственной командой мы продолжим работать на благо страны и выполнять взятые на себя обязательства», — заявил Евгений Осмокеску.