6 Июля 2026, 15:24
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Мунтяну «забыли» на официальной церемонии памяти жертв депортаций
На церемонии памяти жертв сталинских депортаций произошёл протокольный инцидент — имя подавшего в отставку премьера Александра Мунтяну не включили в официальный список руководства страны, который зачитали во время мероприятия.
Также его фамилия отсутствовала в официальном приглашении, разосланном Министерством культуры.
Ситуация вызвала вопросы к организации мероприятия и обсуждение в публичном пространстве.
Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что не считает это намеренной ошибкой и сообщил, что ведомство проверит обстоятельства произошедшего.
На церемонии присутствовали президент Майя Санду и спикер Игорь Гросу.