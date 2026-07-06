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unimedia.info logounimedia
6 Июля 2026, 15:24
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Мунтяну «забыли» на официальной церемонии памяти жертв депортаций

На церемонии памяти жертв сталинских депортаций произошёл протокольный инцидент — имя подавшего в отставку премьера Александра Мунтяну не включили в официальный список руководства страны, который зачитали во время мероприятия.

Мунтяну «забыли» на официальной церемонии памяти жертв депортаций.
Мунтяну «забыли» на официальной церемонии памяти жертв депортаций.

Также его фамилия отсутствовала в официальном приглашении, разосланном Министерством культуры.

Ситуация вызвала вопросы к организации мероприятия и обсуждение в публичном пространстве.

Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что не считает это намеренной ошибкой и сообщил, что ведомство проверит обстоятельства произошедшего.

На церемонии присутствовали президент Майя Санду и спикер Игорь Гросу.

Источник
unimedia.info logounimedia
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