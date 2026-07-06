Мунтяну «забыли» на официальной церемонии памяти жертв депортаций

На церемонии памяти жертв сталинских депортаций произошёл протокольный инцидент — имя подавшего в отставку премьера Александра Мунтяну не включили в официальный список руководства страны, который зачитали во время мероприятия.

Мунтяну «забыли» на официальной церемонии памяти жертв депортаций.