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tv8.md logotv8
7 Июля 2026, 20:08
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Кику о премьере: Могут назначить хоть нобелевского лауреата, он не сможет ничего сделать

Бывший глава кабмина Ион Кику считает, что отставка премьер-министра Александра Мунтяну показала, что проблема не в личности главы правительства, а в сложившейся системе управления.

Кику о премьере: Могут назначить хоть нобелевского лауреата, он не сможет ничего сделать.
Кику о премьере: Могут назначить хоть нобелевского лауреата, он не сможет ничего сделать.

По мнению Кику, если система не изменится, то никакой премьер не сможет работать и проводить успешную политику, даже обладая хорошими качествами и действуя из лучших побуждений, сообщает TV8.

Депутат полагает, что правящая партия PAS за годы нахождения у власти создала структуру "абсолютной власти", что формирует условия для возможных злоупотреблений и игнорирования критических замечаний со стороны других профильных институтов государства. Личность "приглашенного премьера" в такой системе, остается номинальной, без реальных полномочий, считает политик. 

"Они могут назначить хоть нобелевского лауреата, понимаете? Но если система будет так дальше работать и делать то, что хочет, игнорировать законы, собственные институции, учреждения и так далее — тогда никакой премьер-министр ничего не значит", — заявил Кику.

Он отметил, что несмотря на серьезные полномочия у премьера, не имея собственной политической поддержки, глава кабмина не может реализовать свое виденье, ему "не дадут работать". По этой причине гораздо логичнее и справедливее, чтобы премьером становился лидер победившей на выборах партии. Кику отметил, что готов поддержать назначение на пост премьера председателя PAS Игоря Гросу, чтобы он "взял на себя ответственность".

В ответ на эти замечания депутат от парламентской фракции PAS Дину Плынгэу парировал, что подобные аргументы — это лишь часть политической борьбы оппозиции. Он настаивает на том, что роль премьер-министра фундаментальна, он обладает значительной властью и конституционными инструментами для принятия решений.

По его мнению, отставка — это естественный процесс демократического обновления. Она не является свидетельством невозможности что либо изменить в системе, а скорее моментом, когда власти необходимо "встряхнуться", чтобы начать лучше слышать людей и менять подходы в отдельных отраслях.

"Я не вижу никакой проблемы в этой отставке, потому что иногда нужно стряхнуть всю власть, чтобы начать больше слышать людей. Что-то нужно менять. И для меня очевидно, что в некоторых отраслях нужно менять людей и даже где-то виденье", — заявил Плынгэу.

3 июля премьер-министр Александру Мунтяну объявил об отставке. Его уход с поста главы кабмина означает отставку всего правительства. В публикации на facebook Мунтяну подчеркнул, что больше "не может продолжать мандат, не нарушая собственные принципы и убеждения". 

Президент Майя Санду отрицает, что в команде были разногласия относительно политики и заявила, что "ей неизвестно о противоречиях, которые мешали бы Александру Мунтяну исполнять обязанности премьер-министра в соответствии со своими принципами". Она считает, что причиной мог стать персональный конфликт премьера и министра образования. 

Сегодня, 7 июля, временно исполняющим обязанности премьера был назначен министр экономики Евгений Осмокеску. 

Источник
tv8.md logotv8
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