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7 Июля 2026, 13:06
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Осмокеску: Приоритет - обеспечить стабильность и непрерывность работы правительства

Исполняющий обязанности премьер-министра Евгений Осмокеску выступил с первым заявлением после того, как президент Майя Санду подписала указ о его назначении.

Осмокеску: Приоритет - обеспечить стабильность и непрерывность работы правительства.
Осмокеску: Приоритет - обеспечить стабильность и непрерывность работы правительства.

«Я принял эту ответственность с честью и полной серьезностью. Моим приоритетом станет обеспечение непрерывной работы правительства, сохранение институциональной стабильности и принятие необходимых решений в интересах граждан Республики Молдова», — заявил Осмокеску.

Он также поблагодарил главу государства за оказанное доверие и коллег по правительству — за поддержку.

По словам Осмокеску, кабинет министров продолжит выполнять взятые на себя обязательства и работать «на благо страны».

Напомним, президент Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра.

Указ вступит в силу 8 июля 2026 года.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные причины и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны. В тот же день глава государства объявила, что проведет консультации с партиями о назначении нового премьера.

Сегодня стало известно, что Мунтяну решил покинуть правительство до назначения нового главы кабинета министров. 

Источник
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