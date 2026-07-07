Осмокеску: Приоритет - обеспечить стабильность и непрерывность работы правительства.

Исполняющий обязанности премьер-министра Евгений Осмокеску выступил с первым заявлением после того, как президент Майя Санду подписала указ о его назначении.

«Я принял эту ответственность с честью и полной серьезностью. Моим приоритетом станет обеспечение непрерывной работы правительства, сохранение институциональной стабильности и принятие необходимых решений в интересах граждан Республики Молдова», — заявил Осмокеску.

Он также поблагодарил главу государства за оказанное доверие и коллег по правительству — за поддержку.

По словам Осмокеску, кабинет министров продолжит выполнять взятые на себя обязательства и работать «на благо страны».

Напомним, президент Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра.

Указ вступит в силу 8 июля 2026 года.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные причины и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны. В тот же день глава государства объявила, что проведет консультации с партиями о назначении нового премьера.

Сегодня стало известно, что Мунтяну решил покинуть правительство до назначения нового главы кабинета министров.