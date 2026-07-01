Виктория Белоус возглавит парламентскую комиссию по экономике.

Депутат от PAS Виктория Белоус станет новым председателем Комиссии по экономике, бюджету и финансам парламента Молдовы.

Соответствующий проект решения был одобрен Постоянным бюро парламента и направлен на утверждение законодательного органа, передает bani.md

Документ предусматривает изменения в составе постоянных парламентских комиссий. В результате Белоус назначается главой комиссии, а Раду Мариан продолжит работу в её составе в качестве члена.

Проект также исключает должность заместителя председателя, которую ранее занимала Виктория Белоус.

Пост главы комиссии стал вакантным после того, как Раду Мариан подал в отставку, взяв на себя политическую ответственность за рекомендации, связанные с бывшим администратором госпредприятия MoldATSA, а также на фоне расследований возможных нарушений, касающихся системы оплаты труда и назначения руководства предприятия.