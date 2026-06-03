ЕК предупредила о рисках для экономик Евросоюза, Венгрия и Румыния - в центре внимания.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представляя весенний пакет рекомендаций в рамках Европейского семестра, передает report.az

По словам комиссара, устойчивость европейской экономики не должна скрывать структурные проблемы, которые продолжают тормозить ее рост.

"Цена бездействия слишком высока. Европа рискует оказаться объектом глобальных процессов вместо того, чтобы самой их формировать", - сказал Домбровскис.

ЕК рекомендовала государствам сосредоточиться на четырех направлениях: обеспечении устойчивости государственных финансов, сокращении инновационного разрыва с конкурентами, укреплении энергетической безопасности и повышении квалификации рабочей силы.

Особое внимание Домбровскис уделил бюджетной дисциплине. Несмотря на заявление Еврокомиссии о том, что все 10 стран (Франция, Италия, Бельгия, Польша, Венгрия, Словакия и др.) под процедурой чрезмерного дефицита выполнили требования Брюсселя в 2025 году, проблемы бюджетной устойчивости в ЕС сохраняются.

Тревожная ситуация в Венгрии. По словам Домбровскиса, рост государственных расходов в стране "создает явный риск неисполнения рекомендаций Совета ЕС", что может привести к ужесточению процедуры чрезмерного дефицита уже осенью.

Еще более жесткой остается оценка в отношении Румынии, которая сохранила статус страны с "чрезмерными макроэкономическими дисбалансами" - единственной в ЕС, получившей такую характеристику.

Италия, Венгрия и Словакия, по-прежнему, классифицируются как государства с экономическими дисбалансами, тогда как Греция, Нидерланды и Швеция были исключены из этой категории после улучшения показателей.

Одновременно ЕК рекомендовала закрыть процедуру чрезмерного дефицита в отношении Мальты, которой удалось снизить дефицит бюджета ниже порогового уровня в 3% ВВП.

В противоположном направлении движется Болгария: Брюссель фактически подготовил почву для открытия против страны новой процедуры чрезмерного дефицита, поскольку превышение лимита больше не объясняется дополнительными оборонными расходами.

Даже в странах с относительно устойчивыми финансами появились тревожные сигналы. Так, по словам еврокомиссара, дефицит бюджета Словении, по прогнозу ЕК, вырастет с уровня ниже 3% ВВП в 2025 году до 3,3% в 2026 году и 3,5% в 2027 году.

На фоне нового энергетического кризиса Еврокомиссия предложила странам расширить бюджетные послабления, ранее предназначенные для оборонных расходов. Государства теперь смогут дополнительно использовать до 0,6% ВВП в период 2026–2028 годов на проекты по сокращению зависимости от ископаемого топлива - от модернизации электросетей до субсидий на тепловые насосы и электромобили.

При этом Брюссель раскритиковал практику всеобщих топливных субсидий и снижения акцизов.

"Нельзя бороться с шоком предложения путем стимулирования спроса. Если страны будут субсидировать потребление ископаемого топлива, то это лишь закрепит высокие цены на энергоносители", - заявил Домбровскис.

По оценке ЕК, дальнейшее укрепление конкурентоспособности и сохранение бюджетной устойчивости являются ключевыми условиями для предотвращения долгосрочного экономического ослабления Европы.