Яйца, овощи и топливо лидируют по росту цен в Молдове.

Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики. По его расчетам услуги подорожали в последний месяц весны на 0,72%, продукты – на 0,43%, а на непродовольственные товары – лишь на 0,03%, сообщает infotag.md

Что касается годовой инфляции, то больше всего с мая 2025 г. подорожали услуги – на 7,51%. Цены на непродовольственные товары выросли – на 7,21%, а на услуги - на 5,67%.

Если судить по отдельным статьям, то среди продуктов наиболее ощутимо выросли цены на яйца (+36,22%), овощи (+17,94%) и хлеб (+6,60%). Среди непродовольственных товаров больше всего подорожало топливо (бензин, сжиженный газ, солярка, уголь, дрова, пеллеты и брикеты) – на 26,62%. А среди услуг – пассажирский транспорт – на 31,47% и электроэнергия – на 15,19%.

В то же время, статистики утверждают, что в Молдове по сравнению с прошлогодним маем подешевел сахар - на 4,07%, газ (в сети) – на 13,86%, а услуги централизованного отопления - на 17,05%.

В мае 2025 г. инфляция в Молдове равнялась 0,37%, годовая – 7,92%. Национальный банк рассчитывает, что в 2026 г. инфляция в республике составит 7%. Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию в Молдове в текущем году на уровне 8,1%.