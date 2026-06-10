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Infotag.md logoInfotag
10 Июня 2026, 15:00
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Яйца, овощи и топливо лидируют по росту цен в Молдове

Цены в Молдове повысились в мае в среднем на 0,36% против 1,76% в апреле. За пять месяцев 2026 г. инфляция составила 4,86%, а годовая достигла 6,76%.

Яйца, овощи и топливо лидируют по росту цен в Молдове.
Яйца, овощи и топливо лидируют по росту цен в Молдове.

Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики. По его расчетам услуги подорожали в последний месяц весны на 0,72%, продукты – на 0,43%, а на непродовольственные товары – лишь на 0,03%, сообщает infotag.md

Что касается годовой инфляции, то больше всего с мая 2025 г. подорожали услуги – на 7,51%. Цены на  непродовольственные товары  выросли – на 7,21%, а на услуги - на 5,67%.

Если судить по отдельным статьям, то среди продуктов наиболее ощутимо выросли цены на  яйца (+36,22%), овощи (+17,94%) и хлеб (+6,60%). Среди непродовольственных товаров больше всего подорожало  топливо (бензин, сжиженный газ, солярка, уголь, дрова, пеллеты и брикеты) – на 26,62%. А среди услуг – пассажирский транспорт – на 31,47% и электроэнергия – на 15,19%.

В то же время, статистики утверждают, что в Молдове по сравнению с прошлогодним маем подешевел сахар - на 4,07%, газ (в сети) – на 13,86%, а услуги централизованного отопления - на 17,05%.

В мае 2025 г. инфляция в Молдове равнялась 0,37%, годовая – 7,92%. Национальный банк рассчитывает, что в 2026 г. инфляция в республике составит 7%. Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию в Молдове в текущем году на уровне 8,1%.

Источник
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