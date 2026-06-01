Виктор Киронда может сформировать команду с кандидатом PAS на пост мэра Кишинёва.

Бывший вице-мэр муниципия Кишинёв Виктор Киронда заявил, что рассматривает возможность присоединения к команде Александру Ворнику, кандидата от партии «Действие и солидарность» (PAS) на должность мэра столицы.

По его словам, этот вариант является более рациональным и может принести большую пользу городу, чем возможное независимое выдвижение кандидатуры, передает ipn.md

В публикации в социальных сетях Киронда отметил, что изучает варианты для местных выборов и считает необходимым более эффективное сотрудничество между местной и центральной администрацией для решения проблем муниципия.

Он сообщил, что между его командой и командой Александру Ворнику идут переговоры о возможном сотрудничестве и разработке общего плана для Кишинёва, подчеркнув, что цель состоит в формировании компетентной команды для управления городом.

Александру Ворнику, нынешний мэр города Стэвчень, заявил, что такая команда могла бы быть эффективной и приносить результаты для жителей Кишинёва.

Виктор Киронда был вице-мэром столицы в 2019–2021 годах. На местных выборах 2023 года он баллотировался на пост мэра от партии «Платформа Достоинство и правда», набрав 3,82% голосов. Позднее он стал муниципальным советником по спискам той же партии, с этой должности он ушел в отставку в мае 2025 года.