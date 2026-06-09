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Infotag.md logoInfotag
9 Июня 2026, 13:08
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Евродепутат от Румынии примет участие в съезде PAS

Евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан намерен в конце недели побывать в Кишиневе, чтобы участвовать в съезде правящей в Республике Молдова партии «Действие и солидарность» (PAS).

Евродепутат от Румынии примет участие в съезде PAS.
Евродепутат от Румынии примет участие в съезде PAS.

Об этом он сообщил в социальной сети, назвав PAS «партией, которая изо дня в день приближает страну к Евросоюзу». Съезд намечен на 14 июня, пишет infotag.md

В повестке дня - избрание нового руководства партии, подведение итогов работы и утверждение плана  реформ для модернизации страны и продолжения курса на интеграцию в ЕС.

Единственным кандидатом на пост председателя партии является ее нынешний лидер, спикер парламента Игорь Гросу.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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