Евродепутат от Румынии примет участие в съезде PAS.

Об этом он сообщил в социальной сети, назвав PAS «партией, которая изо дня в день приближает страну к Евросоюзу». Съезд намечен на 14 июня, пишет infotag.md

В повестке дня - избрание нового руководства партии, подведение итогов работы и утверждение плана реформ для модернизации страны и продолжения курса на интеграцию в ЕС.

Единственным кандидатом на пост председателя партии является ее нынешний лидер, спикер парламента Игорь Гросу.