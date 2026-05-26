26 Мая 2026, 07:36
Додон: Давление на Молдавскую митрополию началось после прихода PAS к власти

Игорь Додон утверждает, что после прихода PAS к власти на Молдавскую митрополию оказывается давление. По его словам, эти действия являются частью политики «ликвидации молдавской государственности», которую продвигает Санду и PAS.

Соответствующие заявления Додон сделал в рамках научно-практической конференции «Правовые гарантии права собственности Православия в Республике Молдова и права человека», организованной Институтом конституционного правосудия, сообщает stiri.md

По мнению лидера социалистов, то, что он называет «беспрецедентным давлением» на Молдавскую митрополию, началось именно после того, как партия PAS пришла к власти. Додон также подчеркнул, что споры о принадлежности тех или иных церковных зданий необходимо рассматривать не только с правовой, но и с исторической точки зрения.

«Когда сегодня поднимается вопрос «Чьи церкви?», стоит вспомнить факты: из 1400 храмов и монастырей Молдовы от 700 до 900 были построены в 1812–1919 годах, тогда как в период румынской оккупации было возведено лишь около 50 церквей», — заявил лидер социалистов.

Игорь Додон также сослался на ситуацию вокруг церкви в селе Деренеу. Он задал вопрос: "На каком основании кто-то считает возможным отобрать церковь в Деренеу, построенную местными жителями и принадлежащую Молдавской митрополии?".

Кроме того, бывший президент страны заявил, что государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Додон также отметил, что самые опасные конфликты в истории человечества были основаны именно на религиозной почве.

«Государство не должно вмешиваться в церковные вопросы — решение должны принимать сами люди, в том числе через местные референдумы. А случай в Деренеу показал главное: остановить это давление можно только сообща», — подчеркнул Игорь Додон.

