Венгрия задерживает открытие остальных кластеров для Украины и Молдовы
Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Об этом два неназванных дипломата ЕС сообщили изданию Politico, передает "Европейская правда".
После открытия первого переговорного кластера Украина и Молдова заявили о намерении открыть остальные главы до середины июля.
Соблюдение этого графика в настоящее время оказалось под угрозой после того, как во вторник Венгрия выступила против направления письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени 27 членов блока. В письме изложена общая позиция стран ЕС относительно открытия переговорных глав для Украины и Молдовы.
По словам двух дипломатов, Будапешт стал единственной столицей, выступившей против этой инициативы, требующей единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Предложение вновь будет обсуждаться на следующей неделе.