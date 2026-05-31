Лукашенко в ответ на слова "Мадьяра" о 500 целях в Беларуси: У нас есть одна цель
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил нанести удар по одной "очень серьезной" цели в Украине, координаты которой якобы есть у Минска.
Это произошло после слов командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди об определении украинскими военными 500 целей на белорусской территории. Заявление Лукашенко опубликовал близкий к нему Telegram-канал "Пул первого", сообщает eurointegration.com.ua
Командующий Бровди ("Мадьяр"), комментируя угрозы со стороны Беларуси, заявил, что военные уже определили 500 целей на территории этой страны. Он также призвал Лукашенко "не лезть в глаза". Лукашенко отреагировал на это заявление.
"Они, может, и определили 500 целей – спасибо, что у нас для них есть 500 целей – у нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси. Они это тоже понимают", – сказал он.
В своем заявлении Лукашенко также назвал украинских военных "пушечным мясом".
"Он, видите ли, 500 целей видит – наверное, если не слеп, то и больше увидит – но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, которых выловили на улицах, бедняги-украинцы, и военные так называемой территориальной обороны, вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это же пушечное мясо", – заявил белорусский президент.
Он также отверг заявления президента Владимира Зеленского о военной угрозе со стороны Беларуси.
"Болтовня президента – пусть простит меня Владимир Александрович, но это какая-то чепуха – и позиция военных отличается. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят, это я знаю точно. Потому что они понимают, что это тысяча километров дополнительного фронта, граница, и непростая граница между Беларусью и Украиной. Им это нужно? Нет", – сказал Лукашенко.