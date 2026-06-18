Мадьяр заявил о "перезагрузке" отношений "Вышеградской четверки".

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал "перезагрузку" отношений стран "Вышеградской четверки" и заявил, что следующая встреча формата состоится 23 июня в Будапеште.

Мадьяр, который находится в Брюсселе на саммите лидеров ЕС, объявил о "перезапуске" так называемой "Вышеградской четверки" – регионального формата сотрудничества, в который входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, передает eurointegration.com.ua

"Я рад, что премьер-министры Польши, Чешской Республики и Словакии все приняли мое приглашение в Будапешт и Гееделле на 23 июня. Давайте работать вместе для сильной Центральной Европы!", – написал он.

Ранее Мадьяр заявил, что хотел бы расширить состав "Вышеградской четверки".

Отношения между странами-участницами формата в последние годы ухудшились из-за принципиально разной позиции тогдашнего венгерского премьера Виктора Орбана, а позже также премьера Словакии Роберта Фицо и Варшавы и Праги по ряду вопросов – в частности российско-украинской войны.