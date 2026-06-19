Мадьяр добился исключения из декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

Лидеры стран Евросоюза убрали фразу об «ускоренном вступлении» Украины из итоговой декларации по настоянию премьера Венгрии Петера Мадьяра.

Об этом он сам заявил в X. С его слов, «это было непросто», но данную формулировку все же согласились удалить «в последний момент», сообщает themoscowtimes.com

В окончательной редакции говорится, что ЕС приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года и «надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах».

Украина стала кандидатом на вступление в ЕС в 2022 году, подав заявку сразу после полномасштабного вторжения России. Процесс присоединения предусматривает реформы по 33 пунктам, объединенным в шесть блоков (или «кластеров»). Преобразования должны обеспечить соблюдение демократических и экономических стандартов.

Переговоры о вступлении официально стартовали в июне 2024 года, однако долгое время блокировались Будапештом. Ситуация сдвинулась после прихода к власти Мадьяра: тот согласился снять вето взамен на обещание Украины расширить права проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства.

Ранее президент Владимир Зеленский призывал завершить процесс принятия страны в ЕС к 2027 году, подчеркивая, что это станет ключевой гарантией безопасности, как для самой Украины, так и для Европы. Однако многие в союзе выступают против спешки, настаивая на полном выполнении всех требований, включая меры по борьбе с коррупцией.

После завершения переговоров вступление должно быть единогласно одобрено всеми 27 странами ЕС. Пока для Украины открыли только первый из шести кластеров. Он посвящен фундаментальным ценностям и принципам ЕС: верховенству права, правам человека, состоянию судебной системы.