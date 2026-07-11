Василий Тофан обещает смелые перемены: Мы не можем позволить себе эксперименты.

Кандидат на пост премьер-министра Василий Тофан заявил, что намерен с «максимальной ответственностью» подойти к формированию нового правительства.

Он подчеркнул, что не собирается принимать поспешных решений, учитывая, что Республика Молдова находится на решающем этапе европейской интеграции, передает deschide.md

На своей первой пресс-конференции после выдвижения Тофан сообщил, что пока не принял решения относительно нынешнего состава Кабинета министров, поскольку сначала хочет познакомиться с командой и провести беседы с каждым министром.

«Я ответственный человек, не люблю импровизаций, особенно когда речь идет о столь важных вопросах. Я не знаком с некоторыми министрами, поэтому первым делом хочу познакомиться с командой, обсудить с ней все вопросы, и только после этого принимать решения», — заявил Василий Тофан.

Он признал, что перед ним стоит непростая задача — найти баланс между изменениями, которых ожидает общество, и необходимой преемственностью, чтобы не затормозить процесс европейской интеграции.

«До конца августа у нас очень амбициозные сроки по выполнению задач европейской повестки. Если мы упустим это окно возможностей, рискуем надолго задержаться на пути к Европе», — предупредил кандидат на пост премьер-министра.

«Мы не можем позволить себе эксперименты»

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он проработать дольше своего предшественника, Тофан заявил, что намерен довести свой мандат до конца.

«Я полностью намерен оставаться на этой должности более восьми месяцев. Мы не можем позволить себе эксперименты и не можем позволить себе постоянные смены правительства», — подчеркнул он.

Тофан также пообещал открытую и прямую коммуникацию с гражданами.

«Я не собираюсь быть человеком, который говорит только сложными формулировками. Я буду называть вещи своими именами, говорить прямо и открыто и указывать на существующие проблемы, даже если это будет неприятно», — заявил он.

Обещает и «новые лица» в правительстве

Хотя Тофан не стал подробно говорить о возможных кадровых перестановках, он дал понять, что в расширенном составе будущего правительства появятся новые люди.

При этом кандидат отказался критиковать работу нынешнего Кабинета министров, заявив, что его главная задача — понять, что можно сделать лучше.

«Эта должность очень сложна для любого человека. Я уверен, что и меня будут много критиковать. Я открыт к критике и даже приветствую ее, если она конструктивна. Но нужно различать критику и ложь или необоснованные нападки», — отметил Тофан.

Не намерен пересматривать административно-территориальную реформу

Комментируя административно-территориальную реформу, Тофан заявил, что, хотя лично предпочел бы более масштабные и смелые изменения, радикально пересматривать действующую модель не собирается.

«Сегодня, 11 июля, было бы полным безумием кардинально менять эту реформу. Там, где это возможно, мы постараемся исправить отдельные недостатки», — сказал он.

Европейская интеграция остается главным приоритетом

Василий Тофан подтвердил, что главной целью будущего правительства остается вступление Молдовы в Европейский союз. По его словам, задача подписать договор о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года является вполне реалистичной.

Согласно Конституции, кандидат на должность премьер-министра располагает 15 днями для представления программы деятельности правительства, состава Кабинета министров и получения вотума доверия парламента.