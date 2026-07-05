Тофан назвал 12 ключевых реформ для выхода из кризиса: Молдове нужен свой Хавьер Милей.

Известный бизнесмен и сооснователь движения "Europa 2028" Василе Тофан опубликовал подробный анализ, в котором предложил 12 стратегических направлений реформ для Республики Молдова.

По его мнению, стране срочно нужны быстрые и последовательные решения, чтобы избежать дальнейшего углубления экономического и институционального кризиса, передает tv8.md

Тофан считает, что Молдове нужен лидер, способный одновременно сочетать три качества: миротворец (для снижения общественных противоречий), опытный политик (для выживания в сложной политической среде) и реформатор (готовый принимать непопулярные решения для запуска экономики). В качестве усредненного примера он привёл президента Аргентины Хавьера Милея, который, по его мнению, близок по набору необходимых качеств в данной ситуации.

"Ситуация в Молдове настолько сложна, что нам нужны все три качества в одном человеке. Миротворец — потому что страну, разделённую и разочарованную, нужно снова объединить. Политический деятель — чтобы хоть как-то сопротивляться в этих джунглях, чтобы чего-то добиться. Реформатор — потому что ресурсы уже на пределе, и без перезапуска экономики остальные доминошки автоматически упадут.

Кем бы ни был этот человек, перед ним стоит почти невыполнимая задача. И поскольку нет ни чудес, ни политических суперменов, которые могли бы сочетать в себе всё это, если бы мне пришлось выбирать один профиль, это был бы Милей из Молдовы", — заявил предприниматель.

Тофан подчёркивает, что любая трансформация должна начинаться с чётко определённой экономической концепции, ориентированной на инвестиции и конкурентоспособность.

Основные направления реформ:

Чёткое экономическое видение — превратить Молдову в самую дружелюбную страну для предпринимателей в Европе.

Сокращение государственного аппарата — сейчас около 30% занятых работают в госсекторе, что делает экономику неустойчивой.

Реструктуризация институтов — объединить, оптимизировать или ликвидировать десятки государственных учреждений.

Восстановление доверия к государству и учет социальной справедливости при внедрении изменений — без этого любые реформы будут отвергнуты обществом.

Ограничение зарплат в бюджетном секторе — ввести потолок на уровне 4–5 средних зарплат по стране.

Реформа государственных компаний — внешний аудит и частичная приватизация (листинг на бирже).

Смена экономической модели — переход от зависимости от переводов и потребления к инвестициям и экспорту.

Снижение бюрократии — упростить отчётность и уменьшить количество проверок, перестать "душить" бизнес.

Пенсионная реформа — из-за существующего дисбаланса, необходимо постепенное повышение пенсионного возраста и введение дополнительных накопительных механизмов, что даст больше опций гражданам.

Реформа местного самоуправления — сократить количество районов и создать около 40 эффективных муниципалитетов.

Тофан подчёркивает, что задача крайне сложная, но выполнимая, и приводит примеры успешных реформ в других странах. Важно, при принятии решений вести комплексный подход — все изменения должны проводиться одновременно, четко и последовательно, несмотря на политические и социальные трудности.