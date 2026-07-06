Стурза раскритиковал экономические идеи Тофана.

Бывший премьер-министр Ион Стурза выступил с жесткой реакцией в адрес бизнесмена Василе Тофана, который заявил, что Молдове нужно правительство во главе с лидером типа Хавьера Милея.

Стурза считает «популизмом» попытки перенести модель радикального сокращения бюджетных расходов на макроэкономическую реальность Молдовы, сообщает logos-press.md

Экс-премьер утверждает, что при валютных резервах почти в 6 млрд евро, прогнозируемой инфляции на уровне 5–7% и стабильной банковской системе страна не сталкивается с взрывным кризисом, который оправдывал бы «жесткое вмешательство».

«Да, у нас маленькая, уязвимая экономика, зависимая от внешних шоков. Да, нам нужны инвестиции, экономический рост, энергетическая устойчивость и более сильные институты. Но где вы видите взрывной кризис, который оправдывал бы вмешательство с бензопилой? И главное — что именно вы хотите ампутировать?», — задался Стурза вопросом в соцсетях.

Анализируя цифры, Стурза отмечает, что вся центральная государственная администрация составляет лишь 2–3% государственных расходов. Даже радикальное сокращение этих затрат на 20% дало бы незначительную экономию — максимум около 1,5 процентного пункта бюджета. В то же время экономический рост всего на 1–2% в год принес бы значительно больше доходов, чем любые сокращения. По его мнению, проблема Молдовы заключается не в объеме расходов, а в эффективности государственного аппарата.

Тофан «начинает сожалеть» о выбранном архетипе

Полемика продолжилась, и Василе Тофан предложил Иону Стурзе «отказаться от ярлыков» и перейти к конкретному анализу 12 экономических решений, предложенных для восстановления Республики Молдова. В своей аргументации Тофан объяснил, что его намерение не заключалось в копировании «апокалиптической» аргентинской модели, а в том, чтобы подчеркнуть необходимость лидера-реформатора, способного принимать непопулярные решения.

«Вместо того чтобы сводить мой пост к «бензопиле», я бы оценил комментарии по сути 12 пунктов. Особенно от вас — бизнесмена и бывшего премьер-министра, который хорошо знает, как работают государство и экономика. А если ваш план сводится к «Как мы растем? Модернизируя государство и самих себя» — должен признать, я не думаю, что можно исправить ситуацию лозунгами», — заявил Тофан, признав при этом, что начинает «сожалеть» о выборе Милея как архетипа.

Напомним, вся полемика началась после заявления предпринимателя, старшего партнера, члена инвестиционного комитета Horizon Capital Василе Тофана о том, что будущему правительству необходим профиль реформатора-хирурга, способного проводить жесткие и непопулярные экономические меры. В своем анализе будущего Республики Молдова Тофан заявил, что исполнительная власть больше не может откладывать структурные решения. Он сравнил текущее состояние государства с тяжелым медицинским кризисом, который требует не поверхностного лечения, а радикальной терапии интенсивного уровня.