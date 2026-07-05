Костюк назвал возможного кандидата в премьеры.

Лидер партии «Democrația Acasă» («Демократия дома») Василе Костюк прокомментировал сценарии назначения нового премьер-министра, упомянув имя бизнесмена Василе Тофана.

По словам Костюка, Тофан является одним из авторов новой бюджетно-налоговой политики страны и может стать следующим кандидатом на пост главы кабмина, передает logos-pres.md

По мнению политика, нынешний политический кризис начался еще с назначения во главе исполнительной власти человека, который не руководит мажоритарными политическими формированиями и не побеждал напрямую на парламентских выборах.

«Наша проблема, и я повторяю это в который раз: этот политический кризис тянется еще с назначения Мунтяну, который не выиграл парламентские выборы и не является главой партии. В демократическом государстве, каким мы себя считаем, тот, кто выигрывает выборы — партия, у которой есть председатель и которая побеждает — должен брать на себя всю ответственность за управление страной. Мы же «импортировали» премьера, которого представили как великого спасителя, а в итоге правительство рухнуло. Такая же судьба ждет и Тофана. И кто бы ни стал премьером — будь то Раду Мариан, Дан Перчун или «Дискотека Авария» — я не знаю, кто им будет, потому что единственный человек в этой стране, который это знает — Майя Санду», — заявил Костюк.

Что касается участия его формирования в консультациях с президентом по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра, Костюк уклонился от прямого ответа.

«Мы проконсультируемся с коллегами, но после последних консультаций, которые длились ровно 30 секунд, где здесь логика?», — задался вопросом политик.

Стоит отметить, что на фоне слухов о его возможном выдвижении на пост премьера, Тофан опубликовал программный документ из 12 пунктов, предложив экономическую «шоковую терапию» для Республики Молдова, вдохновленную моделью президента Аргентины Хавьера Милея.

Речь идет о радикальном сокращении госаппарата, ликвидации районов и сокращении числа примэрий всего до 40, отмене специальных пенсий, ускоренной приватизации, жестком лимитировании госдолга и зарплат в государственном секторе, а также прекращении злоупотреблений со стороны контролирующих органов в отношении бизнеса — всё для того, чтобы превратить страну в ультрапривлекательную среду для инвесторов.