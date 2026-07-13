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13 Июля 2026, 14:47
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Василе Тофан провёл консультации с членами правительства

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы, выдвинутый президентом Майей Санду, Василе Тофан сообщил, что на этой неделе приступает к подготовке программы правительства, с которой намерен обратиться в парламент за вотумом доверия.

Василе Тофан провёл консультации с членами правительства.
Василе Тофан провёл консультации с членами правительства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Тофана, в ближайшие дни он проведет консультации с отраслевыми ассоциациями, представителями гражданского общества и парламентскими фракциями. Кроме того, сегодня и завтра кандидат на пост главы правительства встречается с каждым министром, чтобы обсудить ключевые задачи на ближайшие 12 месяцев, существующие проблемы в работе министерств и приоритеты, связанные с европейской интеграцией.

«Что необходимо изменить, что ускорить, что не работает и требует другого подхода — любое решение правительства должно прежде всего исходить из того, какое влияние оно окажет на жизнь людей», — написал Тофан.

Напомним, ранее президент Майя Санду выдвинула Василе Тофана на должность премьер-министра. После подготовки программы деятельности и формирования состава кабинета министров кандидат должен представить их парламенту и запросить вотум доверия.

Василе Тофан провёл консультации с членами правительства

Василе Тофан провёл консультации с членами правительства

Василе Тофан провёл консультации с членами правительства

Василе Тофан провёл консультации с членами правительства

Василе Тофан провёл консультации с членами правительства

Источник
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