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realitatea.md logorealitatea
7 Июля 2026, 10:10
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Партия Костюка примет участие в консультациях с Майей Санду

Парламентская фракция «Демократия дома» примет участие в консультациях, инициированных президентом Республики Молдова Майей Санду, по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра.

Партия Костюка примет участие в консультациях с Майей Санду.
Партия Костюка примет участие в консультациях с Майей Санду.

Об этом заявил депутат Александру Вершинин. По его словам, лидер партии Василе Костюк встретится с главой государства в здании администрации президента, передает realitatea.md

Консультации запланированы в рамках процедуры выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Президент проведет встречи с парламентскими фракциями, чтобы обсудить возможные варианты формирования нового правительства.

Напомним, что Партия социалистов (ПСРМ) ранее объявила, что не будет участвовать в консультациях, назвав их формальной процедурой, не имеющей реального значения. Социалисты считают, что ответственность за выдвижение нового премьер-министра полностью лежит на парламентском большинстве, и требуют проведения досрочных парламентских выборов.

Партия MAN также с бойкотирует консультации. Лидер политформирования Ион Чебан заявив, что не видит смысла участвовать в этих обсуждениях.

Президент Майя Санду, комментируя отказ ПСРМ и MAN от участия в консультациях, отметила, что участие в них является правом каждой политической силы, а решение о выдвижении кандидата на пост премьер-министра будет принято после завершения консультаций с парламентскими фракциями.

Консультации были инициированы после отставки премьер-министра Александру Мунтяну, объявленной 3 июля. По их завершении президент Майя Санду должна выдвинуть кандидата на пост главы правительства.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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